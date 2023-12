Truy tố cựu cán bộ công an làm sổ hộ khẩu giả

(PLO)- Sau khi làm sổ hộ khẩu giả, bị can Lê Hoàng Trọng Khiêm đã nhận được một giỏ trái cây, hai chai rượu ngoại.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM, đề nghị xét xử đối với bị can Lê Hoàng Trọng Khiêm (39 tuổi, cựu công an) tội giả mạo trong công tác. Bị can Khiêm đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2018, Khiêm được phân công công tác tại tổ quản lý hồ sơ hộ khẩu và Tổ hướng dẫn địa bàn, quản lý đặc doanh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Đội CSQLHC về TTXH), Công an huyện Bình Chánh.

Năm 2013, chị TTHY (ngụ Kon Tum) nhờ Khiêm tìm giúp người bảo lãnh để nhập hộ khẩu tại TP.HCM. Tháng 11-2013, chị Y cắt hộ khẩu tại Kon Tum và đưa Khiêm bản khai HK01, HK02 làm hồ sơ nhập khẩu tại TP.HCM.

Tháng 5-2014, khi làm hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu cho hộ bà ĐTĐ (chị ruột của bà nội Khiêm), Khiêm đã viết thêm tên chị Y vào sổ hộ khẩu, giả chữ kí nháy của Phó đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH và giả chữ kí, đóng dấu tên của Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, tự đóng con dấu Công an huyện Bình Chánh vào sổ hộ khẩu rồi đưa cho chị Y sử dụng. Khi nhận sổ hộ khẩu, chị Y phát hiện bị ghi sai họ nên Khiêm chỉnh sửa lại.

Ngày 10-9-2014, chị Y đến UBND phường 3, quận 3 sao y chứng thực sổ hộ khẩu để sử dụng và trả lại bản chính cho Khiêm. Chị Y đưa cho Khiêm một giỏ trái cây và hai chai rượu ngoại. Sau đó, Khiêm mang sổ hộ khẩu này về nhà tiêu hủy.

Đến tháng 10-2016, chị Y liên hệ với Khiêm mượn sổ hộ khẩu để làm CCCD. Do sổ hộ khẩu đã tiêu hủy, Khiêm lấy sổ hộ khẩu của bà TTĐ (sổ này được Khiêm cất giữ khi cấp lại cho bà Đ) rồi viết thêm thông tin của chị Y vào và giả chữ kí của cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, đóng dấu rồi đưa cho chị Y.

Đến ngày 17-5-2018, chị Y đến Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Bình Chánh đăng kí thường trú để làm hộ chiếu cho con. Khi xuất trình sổ hộ khẩu, cán bộ Đội CSQLHC về TTXH kiểm tra thông tin và phát hiện sổ hộ khẩu này không được lưu trữ.

Biết việc làm giả sổ hộ khẩu bị phát hiện, Khiêm đã giao nộp bản chính sổ hộ khẩu cho công an xử lí theo quy định.

Tháng 5-2016, Khiêm nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Tâm (chưa rõ lai lịch) xưng là người nhà của bà NTDC (sinh sống nhiều năm ở nước ngoài) nhờ làm sổ hộ khẩu cho bà C để làm thủ tục công chứng bán đất.

Khiêm lấy một phôi sổ hộ khẩu mới ghi địa chỉ thường trú của bà C ở huyện Bình Chánh; giả chữ kí của các cán bộ phụ trách Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Bình Chánh và tự ý đóng số hộ khẩu, đóng dấu. Sau đó, Khiêm giao sổ hộ khẩu cho ông Tâm và nhận bao thư một triệu đồng.

Đến tháng 8-2017, ông Tâm đến Công an xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh đưa bản chính sổ hộ khẩu và giấy đề nghị xác nhận thông tin cá nhân mang tên NTDC để làm CCCD.

Cán bộ công an xã mang hồ sơ đi tra cứu thì phát hiện chữ ký trong sổ hộ khẩu này giống chữ kí trong sổ hộ khẩu mà Khiêm làm giả trước đây nên đã báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Tại CQĐT, Khiêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Khiêm còn khai đã làm giả thông tin trong sổ hộ khẩu khác nhưng đã đốt để tiêu hủy nên không thể cung cấp cho CQĐT, không có căn cứ xử lí.

TAND TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 15-12 tới.

VKS TP.HCM từng thông báo rút kinh nghiệm liên quan vụ án Tháng 3-2023, VKSND TP.HCM đã ra thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án hình sự giả mạo trong công tác. Theo VKS TP, việc xác định Khiêm ký giả chữ ký là căn cứ quan trọng để xác định tội danh và hành vi phạm tội của Khiêm. Tuy nhiên, CQĐT Công an huyện Bình Chánh chưa thu thập mẫu chữ viết, chữ ký của Khiêm để giám định... KSV chưa có yêu cầu và kiểm sát đối với nội dung này. Ngày 22-8-2022, lãnh đạo VKS huyện Bình Chánh chỉ đạo “cần bắt tạm giam để điều tra". Tuy nhiên, Khiêm vẫn được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. VKS huyện Bình Chánh chưa có văn bản đề nghị CQĐT ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 22-8-2022, lãnh đạo VKS huyện Bình Chánh chỉ đạo làm văn bản yêu cầu CQĐT chuyển vụ án đến cấp TP. Đến ngày 24-11-2022, VKS huyện Bình Chánh mới chuyển vụ án, dẫn đến thời hạn điều tra sắp hết, phải gia hạn. KSV chưa làm hết trách nhiệm được giao; lãnh đạo VKS huyện Bình Chánh chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, đôn đốc nên cần rút kinh nghiệm...

SONG MAI