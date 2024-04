Truy tố cựu công an 'ra giá' 3 tỉ để lo lót vụ hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa 16/04/2024 10:01

(PLO)- Bị can Trịnh Văn Hưng - cựu cán bộ Bộ công an đã báo chi phí lo lót 3 tỉ đồng khi được nhờ xử lý giúp nhóm các bị can hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ.