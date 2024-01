(PLO)- Khai nhận với công an, Loan Em thừa nhận bản thân nghiện ma túy và mới từ An Giang đến TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thuê phòng nghỉ nói trên được bốn ngày thì bị bắt vì tàng trữ ma tuý.

Chiều 9-1, Công an Kiên Giang cho biết Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Rạch Giá vừa bắt quả tang Kiều Thị Loan Em (24 tuổi, quê quán tỉnh An Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Kiều Thị Loan Em và tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, kiểm tra một căn phòng trên tầng hai của một nhà nghỉ trên đường Lạc Hồng, lực lượng công an phát hiện Loan Em đang cất giấu 22 gói nilon bên trong chứa chứa các hạt tinh thể màu trắng và hai gói nilon bên trong có chứa 41 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Loan Em thừa nhận bản thân nghiện ma túy và mới từ An Giang đến TP Rạch Giá thuê phòng nghỉ nói trên được bốn ngày.

Loan Em cũng cho hay số tang vật mà Công an thu giữ là ma túy tổng hợp (dạng Khay và thuốc lắc), được đối tượng mua ở TP.HCM với giá hơn 40 triệu đồng về chia nhỏ ra cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời.

CHÂU ANH