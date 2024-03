﻿ Từ clip dân cung cấp, CSGT Đắk Lắk xử phạt nhiều tài xế vi phạm

Ngày 9-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

 Tài xế xe khách ở Đắk Lắk bị xử phạt, tước bằng lái vì lái xe vượt đèn đỏ. Ảnh: S.Đ

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết kế hoạch đã được phổ biến về công an các địa phương trên địa bàn để triển khai.

“Chúng tôi rất khuyến khích việc người dân cung cấp tài liệu, hình ảnh về các xe vi phạm. Từ nguồn tin của người dân, chúng tôi phối hợp xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý những tài xế vi phạm. Tuy nhiên, thời gian qua, số tài liệu người dân cung cấp cho lực lượng chức năng chưa nhiều” - vị lãnh đạo nói thêm.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến khích người dân chủ động, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; xe tránh, vượt không đúng quy định; xe chở quá số người quy định…

Theo tìm hiểu của PLO, trong những ngày đầu tháng 3, từ các clip người dân phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, xử phạt, tước bằng lái hai tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, ngày 4-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phạt ông NT (43 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Chiếc xe khách vượt đèn đỏ bị người dân ghi lại bằng chứng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 5-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt ông NVK (46 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng) 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng về lỗi điều khiển ô tô vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, ông NT điều khiển ô tô khách 47B-000.89 vượt đèn đỏ trên đường tránh Tây TP Buôn Ma Thuột. Còn ông NVK là người điều khiển ô tô 47A-26.114 gắn biển tập lái nhưng phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ 26.

Hành vi vi phạm của ông K và ông T bị người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

TIẾN THOẠI