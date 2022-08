Từ hôm nay, bão số 2 gây mưa ở Bắc bộ

Chiều 9-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế Mulan. Đây là cơn bão số 2 trên Biển Đông kể từ đầu năm đến nay.

Lúc 16 giờ ngày 9-8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong các giờ tiếp theo, bão sẽ liên tục đổi hướng, từ hướng bắc đổi sang hướng tây bắc. Bão di chuyển nhanh với tốc độ 15-20 km/giờ, quá trình di chuyển bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 16 giờ hôm nay (10-8), bão cách TP Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290 km về phía đông đông nam với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Tại cuộc họp giao ban triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão vào sáng 9-8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định nhiều khả năng bão đi vào đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó xuống vịnh Bắc bộ. Cường độ bão chủ yếu duy trì cấp 8-9.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp sẽ từ chiều và đêm nay. Khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ đêm 10-8, ngày 11-8, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, Bắc bộ sẽ có mưa lớn tập trung trong hai ngày 10 và 11-8, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), cho biết để chủ động ứng phó với bão, sáng 9-8, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó. Công điện đặc biệt lưu ý công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, giao cho lực lượng biên phòng, thủy sản, phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hướng dẫn cụ thể đường đi an toàn cho chủ phương tiện, tàu thuyền.

Được biết tính đến sáng 9-8, còn 18 tàu/113 người ở vùng nguy hiểm, trong đó Đà Nẵng 17 tàu/105 người; Bình Định một tàu/tám người.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản đối với các tàu vận tải và hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển. Đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản.

“Chúng tôi cũng cảnh báo tới các địa phương khu vực phía Bắc, đặc biệt khu Đông Bắc chuẩn bị ngay các kế hoạch ứng phó với hoàn lưu bão gây mưa, ngập úng, sạt lở đất” - ông Tiến nhấn mạnh và cho hay do ảnh hưởng của gió mùa tây nam và áp thấp nhiệt đới, đã có năm tàu cá bị hư hỏng, trong đó có hai tàu bị phá nước chìm.

Theo báo cáo nhanh ngày 8-8 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, đã có một người chết do lũ cuốn (Nghệ An); 34 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm dông, lốc (An Giang: năm căn nhà; Vĩnh Long: 23 căn nhà; Trà Vinh: sáu căn nhà).