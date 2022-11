Từ truy xuất dòng tiền bất chính, VKSND Tối cao đã truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 người đang bỏ trốn

(PLO)- Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng bảy người khác dù đang bỏ trốn nhưng VKSND Tối cao vẫn quyết định truy tố.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án xảy ra tại BV đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Trong đó có tới tám bị can đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã, bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC). Bà Nhàn bị truy tố hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Một câu hỏi được đặt ra: Không có lời khai của bà Nhàn, VKS căn cứ vào đâu để truy tố bị can này?

Chi hối lộ chục tỉ để “bôi trơn” dự án

Về hành vi đưa hối lộ, VKS xác định bà Nhàn thành lập Ban thư ký tài chính thuộc Công ty AIC, do Nguyễn Thị Thu Phương làm trưởng ban, với nhiệm vụ quản lý thu chi tiền “đối ngoại”. Nguồn tiền của ban có được từ việc nâng giá trị hàng hóa ở các hợp đồng mua bán.

Từ năm 2011 đến 2020, nhân viên Công ty AIC nhận tiền từ bộ phận quỹ của Ban thư ký tài chính rồi chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh (nhân viên Công ty Nam Bộ - do bà Nhàn thành lập). Sau đó, Phương Anh rút tiền mặt để đưa cho lãnh đạo Công ty AIC, không ghi vào sổ sách.

Kết quả điều tra cho thấy nhằm “bôi trơn” dự án, bà Nhàn và cấp dưới nhiều lần dùng nguồn tiền từ Ban thư ký tài chính đưa hối lộ tổng cộng 43,8 tỉ đồng cho ba cựu quan chức tỉnh Đồng Nai gồm: Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh ủy), Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh) và Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc BV đa khoa).

Để chứng minh cho cáo buộc trên, VKS căn cứ vào lời khai nhận tội của chính những người nhận hối lộ. Trong đó, ông Thành khai sáu lần nhận từ bà Nhàn với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng (phần lớn đưa cho vợ gửi tiết kiệm và đầu tư bất động sản); ông Thái khai 14 lần nhận với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng (đưa một phần cho vợ đóng học phí cho con); ông Vũ khai sáu lần nhận tiền với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng…

VKS cũng căn cứ vào lời khai của vợ ông Thành, vợ ông Thái, cùng sao kê các tài khoản ngân hàng để làm rõ dòng tiền bất chính mà những người này có được.

Chưa hết, VKS còn dựa vào lời khai của các nhân viên Công ty AIC có liên quan đến việc rút - chuyển tiền, dữ liệu do kế toán Ban thư ký tài chính Công ty AIC cung cấp, đồng thời là kết quả nhận dạng đối với bà Nhàn và kết quả thực nghiệm điều tra…

Với hệ thống chứng cứ như trên, dù bà Nhàn đã bỏ trốn, VKS khẳng định có đủ cơ sở cáo buộc bị can này và dàn cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phạm tội ở nhóm tội đưa - nhận hối lộ. Trong đó, ba cựu quan chức bị truy tố theo điểm a, b khoản 4 Điều 354 BLHS với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

“Dựa hơi” lãnh đạo để lũng đoạn đấu thầu

Với tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, VKS xác định bà Nhàn lợi dụng quen biết, nhờ ông Trần Đình Thành giới thiệu, tác động đến lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành để ưu ái cho Công ty AIC tham gia dự án xây dựng BV.

Có sự “bật đèn xanh” từ phía tỉnh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa báo cáo tài chính nhằm “nâng khống” năng lực dự thầu, thiết lập hệ thống “quân xanh”, lập báo giá khống… để liên tiếp trúng 16 gói thầu với trị giá hơn 665 tỉ đồng, dẫn tới ngân sách bị thiệt hại hơn 152 tỉ đồng.

Để đưa ra cáo buộc này, VKS căn cứ vào lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc được bà Nhàn gặp và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện.

Theo đó, ngay từ khi UBND tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt danh mục thiết bị y tế, bà Nhàn đã đến nhờ ông Thành hỗ trợ. Trong một lần đi ăn vào năm 2010, ông Thành giới thiệu và đề nghị cựu giám đốc BV Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty AIC tham gia thầu… Vì biết bà Nhàn quen thân với ông Thành, các bị can Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ đã có nhiều ưu ái đối với Công ty AIC.

Ngoài ra, VKS còn dựa vào lời khai của giám đốc các công ty “quân xanh”, kết luận giám định chữ ký của bà Nhàn và nhiều tài liệu, chứng cứ khác thu thập được để xác định những chiêu trò lũng đoạn đấu thầu từ bà Nhàn và đồng phạm.

VKS cho hay việc bà Nhàn và bảy người khác bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án. Dù cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế nhưng đến nay chưa có kết quả. Công an cũng phát thư kêu gọi các bị can ra trình diện hoặc đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp không ra đầu thú, các bị can coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

“Đừng để bí thư phật ý” Theo cáo trạng, bị can Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2007, cựu bí thư Trần Đình Thành giới thiệu và yêu cầu bà Thu hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia các gói thầu trên địa bàn tỉnh. Bà Thu bị cáo buộc nhận từ lãnh đạo Công ty AIC 1 tỉ đồng, ký tờ trình UBND tỉnh phê duyệt lại dự án xây dựng BV, trong đó bổ sung phần đầu tư trang thiết bị y tế trái quy định. Bị can thừa nhận hành vi sai phạm, đã nộp lại toàn bộ số tiền 1 tỉ đồng. Lời khai của bà Thu cho thấy trong quá trình phê duyệt, điều chỉnh dự án, cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái từng yêu cầu bà làm nhanh các thủ tục với lý do bà Nhàn là “ruột thịt của bí thư, đừng để bí thư phật ý”. Vì lo sợ “bí thư phật ý” và thực hiện chỉ đạo của ông Thái về việc “làm hồ sơ là quan trọng”, bà Thu đã bỏ qua các bước thẩm định, ký tờ trình để ông Thái ký quyết định phê duyệt lại dự án, nâng tổng mức đầu tư thêm 754 tỉ đồng.

TUYẾN PHAN