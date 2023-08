Từ vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, ai sẽ phải bồi thường nếu ô tô bị hư hỏng trong trường hợp này?

(PLO)- Nhiều người thắc mắc ô tô bị ngập trên cao tốc gây hư hỏng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại này?

Vừa qua do mưa lớn, đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc địa phận Hàm Tân nước tràn qua đường gây ngập có đoạn kéo dài vài trăm mét, cá biệt có đoạn ngập sâu gần 1m. Các loại xe 4 chỗ, 7 chỗ đều không thể qua được, chỉ có xe tải, xe khách mới dám vượt qua đoạn ngập nước.

Từ sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi trong trường hợp ô tô bị ngập trên cao tốc gây hư hỏng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại này?

Trao đổi với PLO, luật sư Lê Nguyên Hoà, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: “Cao tốc bị ngập là chuyện "xưa nay hiếm", vì khi xây dựng cao tốc, đường được thiết kế cao. Chưa kể, việc thoát nước là rất quan trọng, thiết kế phải bảo đảm tiêu chuẩn chống ngập, đảm bảo mưa tới đâu nước rút hết tới đó, mới là tiêu chuẩn của cao tốc. Thế nên việc xác định đường cao tốc bị ngập nước có đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định mới được đưa vào quản lý vận hành hay chưa là rất quan trọng từ đó mới có thể quy trách nhiệm bồi thường thuộc về ai.”

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào đơn vị quản lý đường cao tốc

Theo luật sư Hoà phân tích: Nếu thiết kế không đáp ứng, tiêu chí kỹ thuật chưa đảm bảo, lúc đó trách nhiệm sẽ đặt ra đối với đơn vị quản lý đường cao tốc khi gây thiệt hại cho người tham gia giao thông.

“Còn nếu thiết kế đạt tiêu chuẩn, nhưng vì do đang trong quá trình kết nối hệ thống thoát nước hoặc do trời mưa cục bộ với lượng mưa lớn hơn so với thiết kế dự tính, thì lúc đó khó quy kết trách nhiệm bồi thường cho đơn vị quản lý”- luật sư nói.

Theo luật sư, tại điều 44 Luật Giao thông đường bộ quy định công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, công trình đường bộ phải được thẩm định về an toàn giao thông từ khi lập dự án, thiết kế, thi công, trước và trong quá trình khai thác.

“Như vậy, về nguyên tắc khi công trình đường bộ đưa vào khai thác phải đảm bảo an toàn và tuân thủ tất cả các tiêu chí trên”- luật sư Hoà cho hay.

Cũng theo luật sư, khi đường đưa vào khai thác bị lỗi gây thiệt hại thì về nguyên tắc bên có lỗi phải chịu trách nhiệm. Nếu cơ quan chức năng làm rõ lỗi này thuộc về khâu thiết kế, thi công hay khai thác không đúng quy định thì bên có lỗi phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại chương 20 Bộ luật dân sự 2015 (Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng).

Trong trường hợp cụ thể này, cần phải xác định nguyên nhân ngập nước tại đoạn đường cao tốc, từ đó mới có thể quy kết trách nhiệm thuộc về bên có lỗi, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại điều 156 Bộ luật dân sự 2015.

2. Đối với trường hợp yêu cầu phía bảo hiểm bồi thường

Luật sư Lê Nguyên Hoà cũng phân tích vấn đề: “Nhiều khách hàng thắc mắc là khi mua xe có mua bảo hiểm ô tô ngập nước thì liệu có được bảo hiểm bồi thường không?”

Theo quy định, bảo hiểm ô tô ngập nước là điều khoản thuộc quyền lợi bổ sung khi khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất ô-tô. Tuy nhiên việc bồi thường bảo hiểm ô-tô phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng khi chủ xe ký với bên bán bảo hiểm.

Ví dụ trường hợp đang đỗ trong gara hoặc ngoài đường mà bị ngập nước do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai dẫn đến hỏng hóc thì sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường chi phí sửa chữa, bao gồm cả các vấn đề về hệ thống điện do ngập nước. Còn nếu xe bị gặp vấn đề về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng ngập nước (bao gồm cả ngập do mưa lũ lớn) thì được đưa vào mục điều khoản loại trừ, chủ xe không nhận được bồi thường

“Mức bồi thường tổn thất đối với trường hợp xe bị hư hại phải được căn cứ vào thiệt hại thực tế sau khi giám định thiệt hại tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm để bồi thường cho chủ xe theo quy định tại Điều 16 Quy tắc bảo hiểm về bồi thường tổn thất”- luật sư Hoà nói.

THY NHUNG