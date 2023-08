Từ vụ nhóm 40 người đua xe trên cầu Sài Gòn: Đua xe trái phép có thể bị xử lý hình sự?

(PLO)- Bộ Công an đề xuất mới các trường hợp phải tắt đèn pha, bật đèn chiếu gần, thêm trường hợp giấy phép lái xe không có hiệu lực và một số điểm mới khác.

(PLO)- Bộ Công an đề xuất người dân được xuất trình giấy tờ tích hợp trên VNeID khi CSGT kiểm tra là nội dung đang được nhiều người dân quan tâm.

(PLO)- Từ ngày 1-7-2023 đến ngày 31-12-2023 thì mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng giảm 50%.

16/06/2023 15:50

(PLO)- Hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã nới ra thời hạn in giấy chứng nhận là trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định mà trước đây chỉ được in trước một ngày.