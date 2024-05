Từ vụ tử vong khi đi theo sư Minh Tuệ: Hết sức cân nhắc khi bộ hành, khổ hạnh! 31/05/2024 15:58

(PLO)- Vụ việc một người đàn ông đi theo sư Minh Tuệ bị kiệt sức do sốc nhiệt, đột quỵ dẫn đến tử vong đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe khi đi bộ hành.

Mới đây, thông tin “1 người đi theo sư Minh Tuệ bị sốc nhiệt, tử vong” nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Cụ thể, tối 30-5, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Trung ương Huế xác nhận, ông LTS (47 tuổi, ở TP.HCM) tử vong. Ông S là người đã đi theo sư Minh Tuệ, khi đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì bị kiệt sức do sốc nhiệt, đột quỵ dẫn đến tử vong.

Ông S được chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến BV Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu.

Trước những thông tin trên, PLO nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về việc làm sao để đi bộ đúng cách, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống ra sao?

Để giải đáp rõ hơn, ThS.BS CKII Nguyễn Duy Thạch, Giảng viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phụ trách Phòng khám Nội, Khu Điều trị Kỹ thuật cao, BV huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã có những chia sẻ với PLO.

Những nhu cầu cần thiết giúp duy trì sự sống

BS Nguyễn Duy Thạch cho biết về khía cạnh y học, nhu cầu năng lượng cho cơ thể để đáp ứng hoạt động thể lực trung bình mỗi ngày khoảng 2.000-2.500 Kcal/ngày. Năng lượng này chủ yếu từ thức ăn, trong thức ăn có ba chất cung cấp năng lượng cho cơ thể là protein, lipid và glucid.

“Khẩu phần ăn hằng ngày vừa phải đảm bảo nhu cầu năng lượng vừa phải đủ thành phần các chất protein, lipid, glucid, vitamin, nước và khoáng chất. Cơ thể sử dụng nguồn năng lượng này cho các hoạt động cần thiết hằng ngày như: giúp duy trì hoạt động của tim, mạch máu; hoạt động của phổi, thận; hoạt động điều hòa giúp giữ nhiệt độ cơ thể ổn định, giúp tiêu hóa thức ăn, giúp con người vận động, đi lại…

Đây là những nhu cầu tối thiểu cần thiết giúp duy trì sự sống. Khi nguồn năng lượng này không được đảm bảo sẽ dẫn đến những rối loạn hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể. Trước hết là hạ đường huyết với biểu hiện hồi hộp, cồn cào, cảm giác bất an, run tay, nặng hơn dẫn đến rối loạn ý thức như lơ mơ, hôn mê...” – BS Thạch nói và cho biết nguyên nhân có thể là do ăn không đủ lượng, không đủ chất, mất cân đối khẩu phần ăn...

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình của con người là 36.6-37.1 độ C. Khi cơ thể ở trong môi trường quá nóng, ví dụ trên 55 độ C thì thân nhiệt sẽ bị rối loạn, dẫn đến rối loạn hoạt động của tất cả các cơ quan. Khi đó con người sẽ bị choáng váng, xây xẩm, đau đầu, khô miệng, tăng thân nhiệt, hồi hộp, buồn nôn, vọp bẻ. Thời gian kéo dài lâu sẽ dẫn đến lơ mơ, lú lẫn, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Xử trí những trường hợp say nóng

Cũng theo BS Thạch, việc đầu tiên khi phát hiện những trường hợp có những biểu hiện bất thường nghi ngờ do say nóng là thông báo cho mọi người xung quanh biết và cùng nhau hỗ trợ sơ cứu. Cần tránh tập trung quá đông quanh người bị say nóng để thông thoáng không khí, nhanh chóng gọi 115.

Một số bước sơ cứu tạm thời trong khi đợi nhân viên y tế đến:

Cho người bị say nóng nằm ngửa, đầu thấp, nếu có nôn ói thì cho nằm nghiêng sang trái để tránh chất nôn gây hít vào đường thở.

Nới lỏng quần áo, thắt lưng, khăn quàng cổ, cà vạt, nếu có nhiều lớp quần áo thì cởi bỏ các quần áo ngoài, để cơ thể thoáng khí với môi trường.

Có thể dùng khăn thấm nước mát lau mát ngoài da và quạt mát để làm giảm thân nhiệt tạm thời.

Vận chuyển người bị say nóng vào môi trường thoáng mát.

Trường hợp nặng nếu thấy không thở hoặc thở ngáp, nghe ngực không có tiếng tim thì cần thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.

Đặc biệt, trường hợp có đột quỵ não với biểu hiện rối loạn ý thức như lơ mơ, lú lẫn, hôn mê, méo miệng, yếu liệt tay chân thì cho bệnh nhân nằm chỗ thoáng mát, nằm nghiêng trái. Nếu có biểu hiện ngưng hô hấp tuần hoàn thì cũng thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực như trên trong lúc đợi nhân viên y tế đến.