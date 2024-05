Bạn đọc hiến kế "tránh sốc nhiệt" mùa nắng nóng 30/05/2024 16:06

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Chàng trai nguy kịch do sốc nhiệt sau khi đi xe máy về quê, bác sĩ cảnh báo gì?” thông tin về việc một thanh niên 21 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân, sốt 40,5 độ C, mạch nhanh, huyết áp tụt do bị sốc nhiệt.

Trước đó, người này đã có hơn 2 tiếng đồng hồ đi xe máy từ Hà Nội về Phú Thọ giữa trưa nắng. Qua kết quả kiểm tra xác định người bệnh bị sốc nhiệt mức độ nặng, nguy cơ tử vong 30-40%. Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh khó và rất nặng.

Di chuyển ngoài trời liên tục nhiều tiếng đồng hồ, không che chắn cẩn thận có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt.

“Thời tiết hiện tại rất dễ bị sốc nhiệt. Tôi bước từ phòng có điều hòa ra khu vực ngoài trời là đã thấy có dấu hiệu chóng mặt nhẹ rồi huống chi là đi xe máy ngoài nắng tận 2 tiếng đồng hồ. Mong cháu sớm khỏe lại” - bạn đọc Hiếu Nguyễn bày tỏ.

“Đã từng 1 lần sốc nhiệt vì đi vào lúc trưa nắng, vừa đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nhưng không có nặng như bạn. Hy vọng bạn sớm hồi phục” - bạn đọc Như Huyền.

“Đợt mới bị ngay khúc quận 2, trời lúc đó nắng kinh khủng, đang chuẩn bị lên cầu Phú Mỹ thì tự nhiên trước mặt tối đen không thấy đường, xỉu mà không hay biết gì. May gặp người tốt giúp đỡ đưa vào lề có bóng mát, cho uống nước giúp hạ nhiệt cơ thể, hoàn hồn tỉnh dậy mới biết mình bị xỉu do sốc nhiệt”, bạn đọc Khả Minh kể.

“Thời tiết giờ khắc nghiệt quá, lúc nắng lúc mưa. Ai cơ thể mà yếu yếu đi đường tầm này còn dễ bị cảm lạnh nữa mà. Mà cái này là chạy xe máy liên tục nữa. Mong mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhiều hơn”, bạn đọc Vũ Vy chia sẻ.

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, che chắn kỹ càng là điều hết sức cần thiết

“Là 1 sinh viên tỉnh lẻ, cũng hay đi về về giữa thành phố và quê bằng xe máy. Lần nào đi cũng mất tận 2-3 tiếng như bạn này thì tôi có ý kiến là nếu đã thấy sức khoẻ cơ địa yếu, dễ bị say nắng thì không nên đi xe máy, bắt xe khách hoặc xe buýt về cho nó an toàn. Còn nếu bạn nào say xe nặng thì nên lựa lúc sáng sớm hoặc chiều mát rồi hẳn phi xe về, tránh bị sốc nhiệt do nắng nóng gay gắt” - bạn đọc Thành Trần hiến kế.

“Là dân chạy xe ôm công nghệ chính gốc luôn, phải di chuyển liên tục dù nắng hay mưa thì tôi thấy để tránh tình trạng này mọi người nên trang bị sẵn các đồ bảo hộ như là khẩu trang, nón, kính râm, áo chống nắng mà nên mua loại có lỗ thoáng khí, mặc quần áo thoải mái, không quá bó sát. Mua thêm khăn quàng cổ để che lại phần da cổ, gáy, nhiều bạn ỷ y nhưng đây là dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời. Nói chung từ đầu đến chân chỗ nào che được là phải che hết ngoài tránh sốc nhiệt thì còn tránh được tia UV do ánh nắng mặt trời chiếu vào nữa. Hiện nay tôi thấy mấy cái đồ bảo vệ này trên các app thương mại điện tử giá khá rẻ nên mua để trang bị đầy đủ tránh xảy ra những rủi ro do nắng nóng” - bạn đọc Chú Năm chia sẻ.

“Tôi năm nay 38 tuổi rồi, đôi khi có việc gấp vẫn một mình đi xe máy từ Hà Nội về nhà khoảng 310km. Do quãng đường di chuyển khá xa nên trước khi đi tôi luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chống nắng, áo khoác, mũ, nón, nước uống. Lúc đi thấy hơi đuối hoặc mệt là tấp vô lề nghỉ ngơi uống nước liền hoặc rửa mặt cho tỉnh táo hạ nhiệt rồi mới đi tiếp chứ không đi liên tục một mạch về nhà” - bạn đọc Hữu Nghị.

“Các bạn thanh niên nên để ý rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn. Tui năm nay 30 tuổi, làm shipper, ngày nào cũng chạy xe ngoài đường từ 8h - 18h không có việc gì. Các bạn thanh niên trai trán, chạy xe mấy tiếng đồng hồ mà xỉu thì nên coi lại sức khỏe của mình” - bạn đọc Khánh Vũ.

“Em là nữ cũng hay đi làm xa, nhà ở Hóc Môn mà ngày nào cũng chạy lên tận Thủ Đức gần 30km để đi làm nên ngoài bảo hộ, thoa kem chống nắng kỹ càng thì em còn thủ sẵn những bình xịt khoáng dạng mini. Đi mà thấy mệt hay người nóng lên là lấy ra xịt 1 cái là cơ thể hạ nhiệt liền mà còn tỉnh táo nữa, vừa tiện mà vừa rẻ” - bạn đọc Triệu Vy.

“Lần nào đi xa mà gặp trời nắng nóng, tôi cũng uống thật nhiều nước với thủ sẵn mấy chai nước điện giải mang theo để giải khát, tránh tình trạng mất nước, sốc nhiệt. Mấy đứa bạn cứ bảo uống nhiều nước đi đường sẽ mắc vệ sinh rất bất tiện, nhưng tôi mặc kệ. Giờ đọc tin này mới thấy mình sáng suốt vô cùng” - bạn đọc Duy Tân bình luận.