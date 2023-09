Tuân thủ quy định PCCC mới an toàn

(PLO)- Việc xảy ra cháy nổ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó người dân nên tuân thủ các quy định về PCCC.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa qua, một số bạn đọc cho rằng việc xảy ra cháy nổ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, việc xây dựng không đúng giấy phép, không tuân thủ đúng quy định về PCCC… có thể là một trong những nguyên nhân chính, do đó tất cả mọi người dân cần quan tâm, chú trọng những khuyến cáo của chính quyền và lực lượng công an PCCC.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương tới đâu?

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng cho rằng tại các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM hiện nay, nhu cầu thuê trọ rất cao và mật độ căn hộ, phòng trọ, khu nhà cho thuê... đang dày đặc. Để đảm bảo an toàn PCCC thì cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở cho thuê trọ, nơi nào không đảm bảo đúng quy định thì kiên quyết không cho phép hoạt động.

Bạn đọc Mỹ Duyên bình luận: “Vụ cháy vừa qua ở Hà Nội rõ ràng là có sai phạm, giấy phép cho xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng lại chia phòng rồi cho thuê dưới dạng chung cư. Nơi này cho thuê nhưng cơ sở hạ tầng về PCCC chưa đủ và đúng với quy định của pháp luật về an toàn PCCC ở chung cư, khu dân cư. Do vậy, chúng ta cần xem xét lại quy định pháp luật về PCCC đối với những nơi cho thuê dạng nhà ở riêng lẻ, có nhiều người sinh sống thế này. Từ đó, tránh những vụ việc thương tâm xảy ra như vừa qua. Chỉ khi mọi người đều tuân thủ các quy định về PCCC thì tất cả sẽ an toàn thôi”.

Bạn đọc Nguyễn Anh Thư ý kiến: “Vụ chung cư mini bị cháy vừa qua được người ký giấy phép cho biết giấy phép xây dựng chỉ cho sáu tầng nhưng lại được xây dựng đến 10 tầng. Chính quyền địa phương đã phát hiện, có văn bản yêu cầu cưỡng chế nhưng công trình vẫn được tồn tại, đưa vào sử dụng và dẫn đến hậu quả như hiện nay. Nếu như ngay từ đầu, chính quyền xử lý quyết liệt hơn thì có lẽ đã không có vụ việc này. Như vậy, từ vụ việc này, chúng ta phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương tới đâu trong vụ việc này?”.

Công an TP.HCM diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một tòa nhà ở quận 1. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bạn đọc Quốc Võ ý kiến: “Hiện tại, TP.HCM có hàng ngàn cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Thử hỏi được bao nhiêu cơ sở trọ đảm bảo đầy đủ về quy định PCCC, bao nhiêu nhà cho thuê xây dựng tuân thủ quy định về xây dựng. Tôi nhớ có lần tôi đến phòng trọ của một người bạn ở quận 12, phòng trọ nằm trong tòa nhà cao bốn tầng và có rất nhiều phòng khác được ngăn ra để cho thuê nhưng chỉ có một lối đi duy nhất khoảng 0,5 m.

Với thực trạng đang diễn ra, cùng những vụ cháy đau lòng vừa qua, hy vọng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở cho thuê trọ, nơi nào không đảm bảo đúng quy định phải xử lý ngay hoặc yêu cầu ngừng hoạt động…”.

Cần có quy định rõ ràng về cho thuê trọ trong khu dân cư

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết hiện tại chưa có một loại hình chung cư mini nào được chính quyền công nhận. Hệ quả về quy định PCCC của loại hình chung cư này, cũng như một số loại hình cho thuê khác rất khó giải quyết, loại hình này đang phá vỡ hệ sinh thái môi trường, an ninh trật tự tại khu dân cư…

“Theo tôi, hơn hết pháp luật phải có những quy định rõ ràng hơn để giải quyết thực trạng về chung cư mini, căn hộ cho thuê... Đặc biệt, phải thực hiện đồng bộ các loại hình này, nhất là trong khu dân cư để đảm bảo lợi ích, an toàn, tính mạng của người dân” - ông Đính nói.

Cũng theo ông Đính, sự cố cháy xảy ra ở Hà Nội vừa qua đã cho thấy sự bất cập trong việc phát triển các loại hình nhà ở trong khu đô thị, khu dân cư đã hiện hữu ở giai đoạn trước. Nếu chúng ta thấy trong giai đoạn này nó đã bắt đầu không phù hợp, lạc hậu và mang đến những khó khăn thì chúng ta phải mạnh dạn xem xét sửa đổi để tránh những hệ quả tương tự.

Chia sẻ về việc đi thuê phòng, nhà trọ, ông Đính cho hay bản thân người thuê, khi đi thuê ở phải xem xét nơi ở đó có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật không. Cụ thể là đã có chứng nhận, nghiệm thu từ cơ quan PCCC hay chưa. Nếu đã đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể thuê để ở. Ngoài ra, bản thân người thuê cũng cần trang bị những vật dụng, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra.

“Đồng thời, bản thân chủ nhà trọ, chủ đầu tư cho thuê cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn PCCC, môi trường, an ninh... đảm bảo tính mạng của người thuê, tránh hậu quả đáng tiếc và bản thân lại vi phạm pháp luật” - ông Đính cho hay.

Tổng kiểm tra các mô hình nhà trọ tại TP.HCM Qua đợt tổng kiểm tra, rà soát, trên địa bàn TP.HCM hiện có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Đa số nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê tại TP.HCM đều được trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn hộ cho thuê nói chung, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan. Thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng, Bộ Công an và chủ tịch UBND TP.HCM, Công an TP.HCM đã triển khai cấp bách các kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổng kiểm tra, rà soát các mô hình nhà trọ tập trung đông người. Trên tinh thần kiên quyết, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý triệt để bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Thượng tá LÊ MẠNH HÀ, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM

HUỲNH THƠ