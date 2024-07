‘Tuần trăng mật Harris’, sự lúng túng của ông Trump và đảng Cộng hòa

Bài bình luận đăng trên tờ The Wall Street Journal hôm 24-7 nhận định rằng sự khởi đầu mạnh mẽ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong đường đua Nhà Trắng 2024 đã khiến đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ.

Đảng Dân chủ đang tràn đầy năng lượng khi tập hợp ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, đảng Cộng hòa giờ đây dường như đang ở thế bị động dù họ đã lường trước được kịch bản bà Harris thay Tổng thống Mỹ Joe Biden tranh cử. Mỹ hiện có một cuộc đua tổng thống mà ông Trump và đảng Cộng hòa có thể thua.

Đảng Dân chủ đang ở trạng thái phấn khích thấy rõ. Dòng tiền quyên góp đang chảy không ngừng vào chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ khi đội ngũ tranh cử của bà Harris cho biết họ đã thu về hơn 81 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi bà tuyên bố tranh cử. Trong đảng Dân chủ cũng không có tiếng nói phản đối việc đề cử Phó Tổng thống Harris và báo chí đã tung hô bà như một nhân vật lịch sử.

Tất cả những điều trên diễn ra trước đại hội đảng Dân chủ vào tháng 8 - nơi sẽ giới thiệu bà Harris với cử tri theo những điều kiện thuận lợi nhất.

Phó Tổng thống Harris hiện đang khôn khéo xây dựng chiến dịch tranh cử của mình như là biểu tượng của tương lai so với quá khứ, là thế hệ mới so với thế hệ cũ, là sự đối lập giữa tuổi 59 của bà so với ông Trump 78 tuổi. Đây thường được xem là chiến lược khá hiệu quả đối với đảng Dân chủ, giống như các trường hợp của các tổng thống John F. Kennedy, Bill Clinton và Barack Obama.