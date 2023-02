Từng bừng phiên chợ sâm Ngọc Linh

(PLO)- Đến với phiên chợ sâm Ngọc Linh lần 2 tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), du khách có thể mua những củ sâm chất lượng và có trải nghiệm đáng nhớ.

Từ ngày 6-2, phiên chợ sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ chính thức khai mạc và kéo dài trong ba ngày.

Trong khuôn khổ phiên chợ sẽ có nhiều chương trình, hoạt động hết sức độc đáo, mới lạ. Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị, mua được những sản phẩm “quốc bảo” sâm Ngọc Linh chính hiệu.

Sẵn sàng phiên chợ sâm Ngọc Linh

Nhiều ngày nay không khí lễ hội tại trung tâm huyện Tu Mơ Rông đã rộn ràng, tấp nập. Trong khuôn viên hội chợ được trang trí cờ hoa đẹp mắt, khung rạp được dàn dựng khá công phu; chủ các quầy hàng bắt đầu chuẩn bị trưng bày các sản phẩm “quốc bảo” sâm Ngọc Linh.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết: “Phiên chợ lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham quan, mua sắm một trải nghiệm thỏa mái nhất; nguồn gốc và chất lượng các sản phẩm được đảm bảo, kiểm chứng rõ ràng”.



Theo ban tổ chức, phiên chợ sẽ có khoảng 50 gian hàng trưng bày sản phẩm về sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu thế mạnh trên địa bàn. Các sản phẩm trước khi đưa ra trưng bày được giám định, kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, tránh tình trạng sâm giả, kém chất lượng trà trộn vào đây. Để tăng độ tin cậy, huyện sẽ bố trí chuyên gia và “máy test” sâm thật khi khách có yêu cầu.

Hào hứng chờ ngày hội diễn ra, ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch xã Đắk Hà, cho biết phiên chợ lần này xã có tham gia ba gian hàng với 40 sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm chủ yếu như cao sâm dây, sâm dây khô, sơn tra, mật ong rừng…. Mong muốn thông qua phiên chợ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến du khách.

Tham gia hội chợ, bà Hồ Thị Thanh Thủy, Giám đốc HTX Thảo dược cộng đồng Tu Mơ Rông, chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ hội chợ lần trước, lần này chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm rất kỹ, từ khâu bao bì đẹp mắt cho đến chất lượng sản phẩm”.

Trong suốt ba ngày diễn ra phiên chợ, huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú phục vụ khách tham quan. Trong đó, nhiều hoạt động gắn liền với văn hóa, truyền thống của người Xơ Đăng.

Nghệ nhân A Áo (thôn Tu Mơ Rông, xã Đắk Hà) chia sẻ: “Để phục vụ cho phiên chợ, đội cồng chiêng của chúng tôi đã chuẩn bị cách đây hơn ba tháng, với hai bài múa đón khách và hỏi thăm sức khỏe. Anh em trong đội rất hồi hộp, chờ ngày hội diễn ra để trình diễn, giới thiệu bản sắc của địa phương mình”.

Phiên chợ có gì độc đáo?

Theo UBND huyện Tu Mơ Rông, so với phiên chợ lần thứ 1, phiên chợ lần này sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu về văn hoá, ẩm thực, sản phẩm của cây Sâm Ngọc linh và các loại dược liệu khác.

Đặc biệt, phiên chợ sẽ có ba chương trình mới, lần đầu xuất hiện, gồm: “Chương trình chấp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông”, “Hội thảo liên kết về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023” và “Hội thi sâm Ngọc linh lần thứ 1”.

Trong đó, hội thi sâm Ngọc linh là cơ hội để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia cuộc thi tuyển những củ sâm to, đẹp do chính tay họ vun trồng. Ban tổ chức sẽ chọn ra củ sâm to, đẹp, chất lượng nhất để trao giải. Người tham gia cuộc thi có thể bán đấu giá những củ sâm chất lượng này cho khách với giá cao.

“Hội thảo tiềm năng và giải pháp về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023” có vai trò rất quan trọng, khi sẽ là nơi để nhà khoa học, đơn vị lữ hành, sở ngành, các lãnh đạo hiệp hội du lịch cộng đồng các tỉnh cùng Viện Phát triển du lịch châu Á bàn luận, hiến kế để khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Trên cơ sở đó, huyện sẽ xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống, lưu giữ bản sắc văn hoá người Xơ Đăng của vùng đất anh hùng này.

Đặc biệt, “Chương trình chấp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông” có sự tham gia của anh hùng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Qua diễn đàn, anh hùng Phạm Tuân sẽ trò chuyện, “truyền lửa” cho các thanh thiếu niên của huyện nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên thành đạt.

Cũng trong dịp này, huyện sẽ tổ chức chương trình “Ngày hội khinh khí cầu”, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum năm 2023 với chủ đề Sâm Ngọc Linh K5 - Bay về Đại Ngàn được diễn ra trong 4 ngày từ ngày 6 đến 9-2.

Trong khuôn khổ phiên chợ, một trong những hoạt động đáng mong đợi nhất là chương trình văn nghệ có sự tham gia của một số nghệ sỹ, ca sĩ nổi tiếng, như: Nghệ sĩ Hoài Linh; Hứa Minh Đạt; ca sĩ Siu Black… Người dân sẽ được gặp trực tiếp các nghệ sĩ mà lâu chỉ thấy qua tivi.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, phiên chợ sâm Ngọc Linh là sự kiện để huyện chào mừng 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum nên việc triển khai được huyện quan tâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ với phương châm vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi. Để du khách mua được sâm thật, máy kiểm định sâm đã được đưa đến, chỗ ăn ngủ cũng đã chuẩn bị tươm tất. Huyện cũng đã công bố số điện thoại của ban tổ chức để lắng nghe ý kiến của du khách, qua đó để phục vụ tốt nhất. Đến nay, mọi thứ đã sẵn sàng.

LÊ KIẾN