Tuyên án vụ cán bộ Hải quan Đồng Tháp lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 15-8, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Lộc (cán bộ Hải quan tỉnh Đồng Tháp) sáu năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức án này bằng với mức án sơ thẩm lần 1 đã bị hủy trước đó.

HĐXX nhận định năm 2012 Phạm Thị Hoàng Phi (ngụ TP.HCM) mang hồ sơ xin nhập hộ khẩu của các Việt kiều gồm Phạm Trúc Tiên, Võ Minh Tiến và Trương Thị Thu Hồng đến gặp bị cáo Phạm Phú Lộc (lúc này là Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Đồng Tháp) để nhờ giúp đỡ.

Lộc nhờ Mai Văn Út (Trưởng Công an xã Mỹ Trà), Nguyễn Hoàng Vũ (Công an viên Công an xã Mỹ Trà) làm hộ khẩu khống cho các Việt kiều này để sau đó tiếp tục làm hồ sơ nhập khẩu xe ôtô theo dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương sẽ được miễn thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng.

Sau khi làm được hộ khẩu, từ ngày 14-9-2012 đến ngày 23-10-2012, Phi mang ba hồ sơ của ba Việt kiều đến Cục Hải quan Đồng Tháp nộp xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô. Lộc là người trực tiếp phê duyệt đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ký cấp giấy phép cho Tiên và Tiến.

Do số lượng Việt kiều hồi hương nhân xin nhập khẩu xe ôtô tăng đột biến, nên ngày 09-8-2012 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4165 đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm ngưng cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ này.

Tuy nhiên, Lộc vẫn phê duyệt đề xuất, tham mưu cho ông Thành cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô cho Tiến (Việt kiều Mỹ). Qua đó Nhà nước bị thất thu thuế hơn 3,3 tỉ đồng, trong đó Lộc gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định sau khi nhập hộ khẩu cho các Việt kiều, Phi có đưa cho Vũ, Út, Bùi Tấn Phú (Trưởng Công an xã Nhị Mỹ) và Lê Minh Tân (chủ hộ cho Việt kiều nhập hộ khẩu) 16 triệu đồng.

HĐXX nhận định vì vụ lợi, động cơ cá nhân khác, Lộc đã lợi dụng chức vụ làm trái công vụ trong việc tham mưu lãnh đạo Cục hải quan Đồng Tháp cấp phép theo nhập khẩu xe theo dạng tài sản hồi hương.

Bị cáo có đầy đủ nhận thức, có chức vụ quyền hạn, nhận thấy hậu quả nhưng vẫn muốn hậu quả xảy ra là gây thất thu tiền thuế Nhà nước. Do đó, tòa vẫn tuyên bị cáo Lộc phạm tội như trên.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Lộc cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm.

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm lần 1, trả hồ sơ điều tra lại với nhiều nội dung. Trong đó, tòa nhận định số tiền 16 triệu đồng cấp sơ thẩm tịch thu nộp ngân sách vì cho rằng tài sản liên quan đến hành vi phạm tội là chưa đúng. Bởi nếu kết luận tiền này liên quan đến hành vi phạm tội thì phải xem xét trách nhiệm những cá nhân đã nhận số tiền này. Để xét xử đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm, HĐXX đã tuyên hủy án để điều tra lại. Điều tra và xét xử lại lần này, HĐXX sở thẩm (lần 2) vẫn tuyên tịch thu sung công quỹ 16 triệu đồng Phi đưa cho các công an vì cho rằng đây tiền thu thu lợi bất chính nên tịch thu sung vào ngân sách theo khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, tòa lại nhận định bản thân Vũ, Út, Phú không biết mục đích Phi nhờ nhập hộ khẩu cho các Việt kiều là để lợi dụng chính sách nhập khẩu. Hơn nữa Phi không quen biết Út và Vũ mà chỉ thông qua chuyện nhờ Lộc làm hộ khẩu; hai bên cũng không đặt vấn chung chi nên không đủ căn cứ xử lý hành vi đưa, nhận hối lộ. Các cán bộ công an đã chủ động nộp lại tiền và đã cho thôi việc. Còn các cán bộ Hải quan khác không biết hộ khẩu thường trú của các Việt kiều này là hộ khẩu khống, hồ sơ phù hợp theo Thông tư 118 nên việc báo cáo đề xuất và ký cấp giấy phép nhập khẩu xe là đúng theo quy định, không có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.