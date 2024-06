Tuyên tử hình kẻ giao hàng giết đồng nghiệp nữ để cướp tài sản ở Hải Dương 02/06/2024 16:58

TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Trần Văn Đức (26 tuổi, trú ở thị trấn Thanh Miện, Hải Dương) về tội giết người, cướp tài sản. Đức là kẻ đã giết đồng nghiệp của mình hồi tháng 7-2023, gây rúng động dư luận.

Trần Văn Đức lãnh án tử hình vì hành vi giết đồng nghiệp. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên giao nhận của Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, làm việc tại bưu cục ở xã Quang Minh (Gia Lộc). Đức có nhiệm vụ nhận hàng tại bưu cục, sau đó đi giao hàng tại địa bàn đã được phân công, thu tiền khách hàng trả để nộp cho chị B.T.T.H. (sinh năm 1994, ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Ngày 22-7-2023, Đức thu tiền của khách hơn 21,4 triệu đồng và dùng số tiền này để nạp tài khoản chơi game tài xỉu trên mạng, thua hết. Đức sau đó đã nhắn tin cho chị H. hẹn sáng ngày hôm sau mới đưa tiền hàng.

Tuy vậy, đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa kiếm được tiền, không có tiền nộp nên Đức định khất nợ chị H. và nghĩ rằng nếu chị H. không đồng ý thì Đức sẽ giết đồng nghiệp của mình để không phải nộp tiền.

Vào 10 giờ ngày 23-7-2023, Đức mang theo túi đeo chéo, bên trong cất một con dao gấp rồi đi xe máy ra cánh đồng cách nhà khoảng 500 m. Đức giấu xe ở đó rồi đi bộ ra cánh đồng đến vị trí hẹn chị H.

Khi chị H. đến, Đức bảo chị H. chở qua lối đường tắt cánh đồng về nhà để lấy tiền nộp. Khi về đến nhà, Đức lại nói dối không để tiền ở nhà mà để tiền ở cốp xe. Đức lại bảo chị H. cho xe quay ngược lại đường cũ để ra xe lấy tiền nộp.

Nghe lời, chị H. chở Đức ra cánh đồng khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện. Trên đường đi, Đức nói với chị H. cho nợ số tiền hơn 21,4 triệu đồng nhưng chị H. không đồng ý. Chị H. dọa sẽ nói việc Đức không nộp tiền về công ty cho mọi người ở bưu cục biết.

Trần Văn Đức tại cơ quan công an sau khi giết đồng nghiệp. Ảnh: CACC

Không đạt được ý đồ, đang ngồi sau xe, Đức lấy dao đâm trúng gáy chị H., cả hai ngã xuống mép mương nước. Thấy chị H. vùng dậy chạy, Đức tiếp tục đuổi theo và đâm nhiều nhát. Khi thấy có người đi về phía mình, Đức cất dao và lấy hai bao tải phủ lên người chị H.

Đức sau đó quay lại xe chị H. lấy đi túi xách trong đó có hơn 31,7 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại và nhiều vật dụng khác.

Chỉ vài tiếng sau đó, người dân phát hiện thi thể chị H. đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Công an huyện Thanh Miện đã điều tra, bắt giữ Đức chỉ sau hơn một giờ nhận được tin báo.

Theo HĐXX, Đức phải nhận tình tiết tăng nặng khi đã tiếp tục đuổi theo chị H., đâm tiếp nhiều nhát, là hành vi ‘cố tình thực hiện tội phạm đến cùng’ để đạt được mục đích giết đồng nghiệp. Xét tính chất, mức độ, hành vi, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Đức tử hình về tội giết người; 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Đức phải chấp hành chung là tử hình.