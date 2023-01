Twitter bị hack, thông tin của hơn 200 triệu tài khoản bị rò rỉ

(PLO)- Giới bảo mật bày tỏ lo ngại trước việc Twitter bị hack khiến thông tin của hơn 200 triệu tài khoản người dùng bị rò rỉ.

Ngày 6-1, hãng Reuters đưa tin rằng theo một nhà nghiên cứu về các vấn đề an ninh mạng, tin tặc đã hack Twitter, đánh cắp thông tin tài khoản của hơn 200 triệu người dùng và đăng chúng lên một diễn đàn tin tặc trực tuyến khiến giới bảo mật lo ngại.

Theo đó, các thông tin bị đánh cắp gồm tên người dùng, địa chỉ email, số lượng người theo dõi, ngày tạo tài khoản và một số thông tin cá nhân khác.

Chia sẻ với tờ The Washington Post, ông Alon Gal - người đồng sáng lập công ty Giám sát An ninh mạng Hudson Rock của Israel nói rằng Twitter vừa mắc phải một số sai phạm trong vấn đề an ninh mạng dẫn tới xảy ra nhiều vụ đánh cắp thông tin, lượng dữ liệu trên có thể bị kẻ xấu lợi dụng, gây bất lợi cho người dùng, trong đó có người dùng cá nhân và các chính trị gia.

Ngoài ra, ông Gal còn nhấn mạnh rằng với các dữ liệu cướp được, các nhóm tin tặc có thể dùng chúng để xâm phạm các quyền riêng tư của người dùng hoặc dùng những thông tin đó để thực hiện các hành vi lừa đảo có chủ đích.

Theo Reuters, hiện Twitter chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào về sự việc trên, đồng thời không rõ rằng liệu Twitter sẽ tiến hành công tác điều tra và khắc phục sự cố trên như thế nào.

Theo The New York Times, hồi tháng 12-2022, một số trang an ninh mạng cho rằng có hơn 400 triệu tài khoản Twitter bị đánh cắp thông tin và một nửa trong số chúng đang được phát tán trên mạng Internet.

CHÍ THANH