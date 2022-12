UNCLOS 40 năm - Bài 1: Nguồn luật biển vô cùng giá trị và đồ sộ

(PLO)- UNCLOS trong 40 năm qua đã có không ít đóng góp rất quan trọng cho thế giới.

Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Luật Biển (UNCLOS) ra đời như một nhu cầu tất yếu của cộng đồng quốc tế về việc điều chỉnh các hoạt động trên biển. Sau 40 năm, công ước đã cho thấy sức mạnh của mình trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển, tạo bước ngoặt để các nước có thể giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với tinh thần của LHQ.

UNCLOS - bước ngoặt trong luật pháp quốc tế

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia đều đồng ý rằng UNCLOS là tập hợp các quy tắc quốc tế nền tảng về quyền và nghĩa vụ trên biển của tất cả quốc gia. Chuyên gia Gregory Poling, nhà nghiên cứu cấp cao và Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), khẳng định UNCLOS là “một bước ngoặt” trong luật pháp quốc tế. Công ước có tầm ảnh hưởng sâu rộng về phạm vi quốc gia tham gia lẫn phạm vi quy định, là nền móng cho hòa bình, ổn định trên thế giới.

UNCLOS tồn tại những hạn chế nhất định nhưng hiện tại vẫn là công cụ duy nhất và tốt nhất để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên biển và đảm bảo quyền lợi chung của cộng đồng quốc tế.

TS Takashi Hosoda, giảng viên khoa Khoa học xã hội ĐH Charles (CH Czech) đồng thời là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách đối ngoại Tokyo (Nhật), nhận định UNCLOS là “tiếng nói của các nước đang phát triển muốn bảo vệ tài nguyên biển của mình” và là cách để kiềm chế sự mở rộng bất tận của các nước phát triển về quyền kiểm soát biển và lạm dụng tài nguyên biển.

Hai đóng góp quan trọng nhất của UNCLOS được các chuyên gia nhấn mạnh là các quy tắc để phân định ranh giới trên biển và cơ chế giải quyết các tranh chấp.

Về quy tắc phân định ranh giới trên biển, GS James Charles Kraska, chuyên về luật hàng hải quốc tế, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Luật quốc tế Stockton, ĐH Hải chiến Mỹ, cho rằng UNCLOS đã cung cấp một khuôn khổ để giải quyết vấn đề này trong các điều 15, 74 và 83. Những điều luật này quy định rõ về cách phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một quốc gia ven biển.

Về cơ chế giải quyết các tranh chấp trên biển, GS Robert Beckman, giảng dạy tại khoa Luật Trường ĐH quốc gia Singapore (NUS), cho rằng đây là một phần không thể tách rời của công ước và là một điểm đặc biệt so với các công ước quốc tế khác. Khi một quốc gia trở thành thành viên của UNCLOS thì mặc nhiên đồng ý với các quy tắc trong đó, bao gồm các quy định giải quyết tranh chấp được trù định trong phần XV.

“Theo phần XV của UNCLOS, nếu tranh chấp phát sinh giữa hai quốc gia thành viên về việc giải thích hoặc áp dụng công ước; và tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên thì quốc gia là một bên của tranh chấp có thể viện dẫn các quy tắc về giải quyết tranh chấp, đưa vụ việc ra tòa án hoặc tòa trọng tài quốc tế” - ông Beckman trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Một phiên điều trần ở Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ảnh: REUTERS

Cần thảo luận thêm một số vấn đề

Vấn đề đầu tiên mà các chuyên gia cùng đồng ý là UNCLOS cần được làm rõ hơn một số quy định để các quốc gia không (cố tình) tìm cách giải thích luật khác với cách hiểu chung, thậm chí trái ngược nhau. Hiện nay, Việt Nam và rất nhiều quốc gia trên thế giới đều có những hiểu biết chung về UNCLOS nhưng vẫn còn trường hợp cố tình diễn dịch sai ý nghĩa của UNCLOS để phục vụ lợi ích, ý đồ riêng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, GS Jonathan G. Odom, cố vấn pháp lý về các vấn đề luật pháp quốc tế và luật an ninh quốc gia cho các chỉ huy hải quân (cả Mỹ và đa quốc gia), hiện giảng dạy tại Trung tâm nghiên cứu an ninh George C. Marshall European (Mỹ), chỉ ra rằng cần giải thích một cách chi tiết hơn các quy định của UNCLOS về giải quyết vấn đề chồng lấn vùng biển.

Trong bài viết trên trang GeoPolitical Monitor, nhà nghiên cứu James Borton tại Stimson Center (Mỹ - tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái nhằm mục đích tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế) đánh giá rằng Biển Đông là khu vực hàng hải được cho là tranh chấp nhất, vùng biển này có xu hướng trở thành nơi tập trung sức mạnh địa chính trị. Ông Borton nhắc đến việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương, cuộc sống người dân trên biển và an ninh của các cộng đồng ven biển, khi Thủ tướng tham dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề "Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế" do Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức lần đầu tiên vào ngày 9-8-2021. Ông Borton ghi nhận rằng Việt Nam đánh dấu vai trò mang tính xây dựng trong việc giúp phát triển mạng lưới các thỏa thuận và sáng kiến ​​về an ninh hàng hải khu vực với LHQ, với tư cách là điều phối viên để tăng cường chia sẻ thông tin, đặc biệt liên quan đến việc ngăn chặn rác thải nhựa trên biển và đại dương. Chương trình an ninh hàng hải của Việt Nam và các cuộc đối thoại chính sách chuyên gia dường như thành công trong việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết vô số thách thức về địa chính trị và môi trường.

Cụ thể theo ông, đối với vùng lãnh hải chồng lấn, UNCLOS quy định rằng các quốc gia sẽ lấy đường trung tuyến để phân định. Còn đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn, UNCLOS nói rằng các quốc gia có yêu sách sẽ phải đạt được một “giải pháp công bằng”.

Để xác định một “giải pháp công bằng”, các cơ quan tài phán quốc tế đã phát triển một phương pháp luận gồm ba bước. Tuy nhiên, nhìn chung thì kết quả cuối cùng của cách tiếp cận này rất giống với phương pháp đường trung tuyến. GS Odom minh định đây là ý kiến cá nhân ông, không nhất thiết phản ánh lập trường chính thức của chính quyền Mỹ.

Dù khẳng định UNCLOS là “một bước ngoặt” trong luật pháp quốc tế nhưng chuyên gia Poling thừa nhận trong công ước, vẫn còn một vài vấn đề cần được làm rõ hơn, đặc biệt liên quan đến việc giải quyết các vấn đề về quân sự. Cụ thể, có hai nội dung gây tranh cãi liên quan triển khai các lực lượng hải quân ở Biển Đông mà công ước cần quy định rõ ràng hơn.

Nội dung thứ nhất, UNCLOS có cho phép các quốc gia ven biển hạn chế hoạt động quân sự của nước ngoài ở trong vùng EEZ của mình hay không. Nội dung thứ hai, tàu chiến nước ngoài khi đi qua vô hại lãnh hải của quốc gia ven biển thì có cần thông báo hay không.

UNCLOS cũng cần gia tăng các biện pháp chế tài. Các chuyên gia gồm GS Beckman, TS Hosoda, GS Kraska và TS Gurpreet S. Khurana (lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu hàng hải Trung Quốc của Hải quân Ấn Độ) đều đồng ý rằng UNCLOS hiện không có cơ chế để thực thi phán quyết của tòa án hoặc tòa trọng tài. TS Hosoda lý giải vì chủ quyền của quốc gia là tối thượng nên không có hình thức chế tài nào có thể áp dụng lên các quốc gia. Từ hạn chế này, TS Khurana quan ngại một số nước lớn sẽ luôn giải thích luật và hành động theo ý mình.

Ở bài viết sau, chúng tôi sẽ đề cập việc cải thiện một số hạn chế của UNCLOS sau 40 năm. Mời quý bạn đọc đón đọc.•