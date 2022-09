UNICEF: 11 học sinh thiệt mạng trong không kích ở Myanmar

Ít nhất 13 người trong đó có 11 trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc không kích và xả súng vào một trường học ở Myanmar ngày 19-9, hãng tin AFP dẫn thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Myanmar cho biết ngày 19-9 trực thăng quân đội đã nổ súng vào một ngôi trường nằm trong một tu viện Phật giáo tại làng Let Yet Kone, thành phố Sagaing (Myanmar).

Quân đội Myanmar cho biết các nhóm phiến quân có tên Quân đội Độc lập Kachin và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân đã ẩn náu trong tu viện và sử dụng ngôi làng để vận chuyển vũ khí trên địa bàn.

Chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết đã gửi quân đội và máy bay trực thăng đến Let Yet Kone sau khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của 2 nhóm phiến quân.

Khi quân đội “kiểm tra bất ngờ” tu viện thì bị 2 nhóm phiến quân tấn công.

Lực lượng an ninh đã phản ứng và cho biết một số dân làng đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Quân đội cáo buộc các nhóm vũ trang sử dụng dân làng làm lá chắn và cho biết vũ khí bao gồm 16 quả bom tự chế.

“Ít nhất 11 trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc không kích và nổ súng ở khu vực dân sự hôm 16-9” - UNICEF cho biết ngày 19-9.

“Ít nhất 15 trẻ em vẫn đang mất tích” - UNICEF cho biết thêm, đồng thời kêu gọi trả tự do cho các em ngay lập tức.

Chính quyền Myanmar chưa xác nhận số thương vong.

Tổng thư ký LHQ - ông Antonio Guterres bày tỏ sự quan ngại về “cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Myanmar vào một trường học ở Let Yet Kone” và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông Guterres lên tiếng trong khi ông đang tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), theo ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn của ông Guterres.

Ông Dujarric nói rằng Hội đồng Bảo an LHQ lên án những cuộc tấn công vào trường học, gọi đó là “hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em” và “trái với luật nhân đạo quốc tế”.

Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar (NUG) kêu gọi trả tự do cho 20 sinh viên và giáo viên mà họ cho là đã bị bắt sau cuộc không kích.