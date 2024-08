Vác dao chém quản lý công ty vì bị nhắc nhở chuyện vi phạm nội quy 26/08/2024 17:55

Ngày 26-8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Vũ (24 tuổi) và Phạm Văn Tèo (20 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ và Tèo là công nhân Công ty TNHH An Giang Samho, thuộc khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành. Trong quá trình làm việc, cả 2 vi phạm nội quy công ty nên bị quản lý xưởng là chị B nhắc nhở. Tức giận, Vũ rủ Tèo chém chị B trả thù.

Chiều 17-8, Vũ và Tèo đeo khẩu trang và dùng băng keo đen dán che kín biển số xe rồi chạy đến khu công nghiệp Bình Hòa đợi chị B tan ca.

Bị quản lý xưởng nhắc nhở chuyện vi phạm nội quy công ty, 2 thanh niên rủ nhau đi chém quản lý xưởng và quản lý công ty để trả thù. Ảnh: CACC

Lúc này cả hai thấy chị D (cũng là quản lý công ty) điều khiển xe mô tô chở chị B ra về nên đuổi theo. Khi đến đoạn đường vắng người, Tèo điều khiển xe áp sát để Vũ dùng dao chém vào lưng chị B (thương tích 2%) và chém trúng cánh tay trái của chị D gây thương tích 2%. Sau khi gây án, cả 2 đem dao đi cất giấu rồi đến công ty làm tăng ca.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng xác định được hung thủ là Vũ và Tèo.