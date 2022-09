Vận chuyển gần 5 kg ma túy, 3 người nhận án tử hình

(PLO)- Một bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội vì cho rằng mình là người tố giác, báo tin về tội phạm theo chỉ đạo của hai cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 ngày 26-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt tử hình ba bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Ngọc (42 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Trương Văn Bé Chính (41 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Mai Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Cả ba bị kết án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ngày 29-7-2019, Ngọc gọi điện thoại thuê Chính sang Campuchia vận chuyển trái phép 5 kg chất ma túy về TP.HCM giao cho một người không rõ họ tên, địa chỉ với tiền công 100 triệu đồng.

Nhận lời của Ngọc, Chính rủ Phong cùng vận chuyển rồi chia đôi tiền công.

Chiều ngày 11-8-2019, Ngọc thuê xe ôm đưa Chính và Phong đến thành phố BaVet, Campuchia và hướng dẫn cả hai cách thức nhận ma túy. Tại đây, Chính và Phong nhận 1 xe môtô Dream biển số 60Y4-38.. chứa 5 kg ma túy từ một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ và 2,5 triệu đồng rồi chạy về lãnh thổ Việt Nam.

Khi đi đến địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì cả hai bị công an bắt giữ cùng 4.838,1434 gam Methamphetamine. Tại cơ quan công an, Trương Văn Bé Chính và Mai Thanh Phong đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Ngọc không thừa nhận hành vi của mình và cho rằng Ngọc là người tố giác, báo tin cho 2 cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Chính và Bé.

Quá trình điều tra, hai cán bộ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã phủ nhận lời khai của Ngọc.

Sau khi điều tra bổ sung, Ngọc bị bắt giữ và bị tuyên phạt tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Ngọc còn bị tuyên phạt thêm 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

VÕ TÙNG