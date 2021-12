Sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, TP.HCM thiếu vắng những chương trình giải trí, lễ hội đầy sắc màu dịp cuối năm. Tuy nhiên, rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc đã có những kế hoạch, hoạt động đem niềm vui đến những hoàn cảnh khó khăn, con trẻ mồ côi vì dịch COVID-19.

Bán hết album giúp bọn nhỏ

Ban nhạc An Nam, sau thời gian dài âm thầm thực hiện album, thay vì đầu tư phát hành album bán như thông thường, ban nhạc đã quyết dành toàn bộ số tiền thu được từ 500 combo đĩa, tranh, USB nhạc… của mình để tận tay hỗ trợ các em nhỏ mồ côi vì dịch COVID-19.

Tám ca khúc trong album Nam Quốc sử ca của ban nhạc An Nam hoàn toàn là những lát cắt về lịch sử từ bộ Đại Việt sử ký toàn thư. Đó là một công trình lâu dài của ban nhạc quán quân Ban nhạc Việt 2018. Tuy nhiên, nhóm vẫn quyết dành tiền đầu tư album cho trẻ em bởi với nhóm: “Trẻ em nên được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ trong vòng tay cha mẹ nhưng dịch COVID-19 đã cướp đi mái ấm, gia đình của các em. An Nam thật sự muốn đóng góp chút sức lực để giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Thời điểm này không hề thuận lợi để ra mắt album, tuy nhiên với mong muốn giúp các em nên ban nhạc thật sự hy vọng được sự ủng hộ của khán giả - các mạnh thường quân chung tay nâng đỡ các em. Cống hiến đó đối với An Nam mang ý nghĩa lớn hơn so với việc thu lợi nhuận từ album”, chị Thùy Linh, vocal của ban nhạc An Nam, chia sẻ. Theo kế hoạch, ngày 25-12 này, ban nhạc sẽ đến với các hoàn cảnh mồ côi vì dịch COVID-19.



Các nghệ sĩ tham gia chương trình “Quà tặng Giáng sinh 2021 - Hoan ca tình yêu” hướng đến con trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

(Ảnh do BTC cung cấp)

Ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ: “Mọi năm, vào dịp Giáng sinh, Hương và các anh chị em nghệ sĩ đều dành một buổi để cùng nhau vui chơi và hát hò. Năm nay, khi nhận lời mời từ anh Minh Khang cho chương trình “Quà tặng Giáng sinh 2021”, Hương đã đồng ý ngay vì đây là một chương trình rất ý nghĩa. Hy vọng món quà âm nhạc mà Hương và các nghệ sĩ mang đến sẽ tiếp thêm năng lượng cho các khán giả”.

Nghệ sĩ không nhận cát sê, lan tỏa tình yêu thương

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khi nhận lời tham gia đêm nhạc “Quà tặng Giáng sinh 2021 - Hoan ca tình yêu” đều không nhận thù lao biểu diễn hoặc chỉ nhận một chút chi phí rất tượng trưng…

“Quà tặng Giáng sinh 2021 - Hoan ca tình yêu” sẽ được phát sóng trực tuyến lúc 20 giờ ngày 23-12 trên các fanpage/YouTube. Các nghệ sĩ: Đạo diễn Minh Khang, MC Đại Nghĩa, siêu mẫu Thúy Hạnh; các ca sĩ Đức Tuấn, Hoàng Bách, Đông Nhi, Phan Đinh Tùng, Văn Mai Hương, NSƯT Hải Phượng, Lê Phương, Phạm Khánh Ngọc, Diệu Hiền, Quỳnh Trang, Đăng Nguyên… đều rất hỗ trợ trong các buổi tập luyện để mang đến niềm vui cho các em học sinh, sinh viên, khán giả xem trực tuyến.

Chương trình sẽ trao tặng học bổng cho một học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ vì dịch COVID-19, học sinh này cũng đang nuôi một anh trai bị bệnh. Học bổng dành cho em sẽ là bốn năm học đại học tại bất cứ đại học nào trong hệ thống năm trường đại học của Tập đoàn NHG.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam với dự án “Cùng con đi tiếp cuộc đời” Top 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam đã tham gia dự án “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Theo đó, các người đẹp của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam đã quyên góp được 2,2 tỉ đồng nhằm bảo trợ, hỗ trợ các trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.