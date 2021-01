Thu hơn 150 tỉ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc

4.540 tác giả ký hợp đồng ủy quyền tại VCPMC Cho tới thời điểm này, VCPMC đã ký hợp đồng song phương với 81 tổ chức quản lý tập thể quyền (CMOs), số lượng hợp đồng ký kết tăng khoảng 10% so với năm 2019. Đến thời điểm này tăng 82% so với năm ngoái, từ gần 2 tỉ đồng lên tới hơn 3,6 tỉ đồng, do tốc độ tăng trưởng lĩnh vực kỹ thuật số từ các tổ chức nước ngoài. Đến nay, tổng số thành viên ký hợp đồng ủy quyền tại VCPMC là 4.540 tác giả (năm 2020 là 276 tác giả).