Vì sao Hà Nội chung cư mọc như nấm, trường học lại thiếu trầm trọng?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP Hà Nội chiều 9-9, báo chí đã nêu câu hỏi về thực trạng thiếu trường học tại khu vực nội thành, đặc biệt tại quận Hoàng Mai. Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư nhà chung cư không chịu triển khai các dự án trường học, hạ tầng xã hội.

Dân cư tăng nhanh gây áp lực hạ tầng xã hội

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho rằng do số lượng dân cư tăng nhanh trong 20 năm qua đã gây áp lực lên hạ tầng xã hội, khiến trường học thiếu trầm trọng.

“Dân số quận Hoàng Mai ở thời điểm thành lập năm 2003 chỉ có hơn 183.000 người, nhưng đến nay đã có hơn 537.000 người, tăng hơn 354.000 người. Có khu vực mật độ dân số lên tới 12.900 người/km2, chưa kể lượng người dân tạm trú trên địa bàn" - ông Thái nói.

Ông Thái cũng cho hay, hiện quận Hoàng Mai có 227 nhà chung cư cao tầng mới được xây dựng và 202 nhà chung cư cũ, trong khi đó, vẫn còn chung cư đang tiếp tục được xây dựng. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và sắp tới có thêm 5 toà nhà được đưa vào sử dụng.

Tổng số trẻ trong độ tuổi mầm non chưa đi học, số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 theo điều tra phổ cập trên địa bàn là trên 31.600 học sinh. Trong đó, số trẻ trong độ tuổi chưa đi học qua điều tra phổ cập trên địa bàn là gần 12.800 trẻ.

Riêng phường Hoàng Liệt có 92.000 dân, diện tích 4,89 km2, nhưng số trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường là 8.155 trẻ. Toàn phường Hoàng Liệt có 11 trường và 79 nhóm lớp mầm non ngoài công lập.

Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022 - 2023 bao gồm 4 cơ sở, đáp ứng tối đa 559 trẻ, trong đó trẻ 3-4 tuổi là 333 trẻ. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ đăng ký là hơn 700 cháu nên trường và phụ huynh đã thống nhất phương án bốc thăm. Số trẻ còn lại, phường đã vận động phụ huynh đưa trẻ đi học tại các trường, nhóm lớp ngoài công lập.

“Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư ở khu đô thị, toà nhà cam kết xây dựng trường học đúng tiến độ để đáp ứng nhu cầu của nhân dân” - ông Thái đề nghị.

Sẽ thu hồi dự án không chịu làm trường học

Liên quan nội dung nhiều chủ đầu tư nhà chung cư không chịu triển khai các dự án hạ tầng xã hội, trong đó có trường học, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết hiện TP đang tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Đồng thời sẽ ra quyết định thu hồi đối với các dự án đang “ôm đất”.

“Tháng 8 vừa qua, thành phố đã ban hành quyết định thu hồi 7 dự án, tổng diện tích 185 ha. Đối với chủ đầu tư các khu đô thị, đặc biệt là có các ô đất trường học phục vụ cho lợi ích công cộng, xã hội, thành phố đã giao Sở Xây dựng rà soát nội dung này. Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu rà soát và trên tinh thần nếu chủ đầu tư không thực hiện thì sẽ thu hồi để đầu tư công” - ông Dũng khẳng định.

Trước đó vào ngày 27 và 28-8 vừa qua, trường mầm non Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã phải tổ chức cho các phụ huynh học sinh (lứa 3-4 tuổi) bốc thăm để giành suất học năm học 2022-2023 cho con. Trong khi đó, tại phường Hoàng Liệt lại có đến hàng chục lô đất được quy hoạch làm trường mầm non lại bị bỏ hoang suốt 20 năm qua, do chủ đầu tư các chung cư tại đây không chịu triển khai.

Không chỉ riêng phường Hoàng Liệt, tại địa bàn quận Hoàng Mai chủ đầu tư nhiều khu đô thị, nhà chung cư cũng không chịu thực hiện trách nhiệm đầu tư hạ tầng xã hội chung quanh, trong đó có trường học. Mới đây, quận Hoàng Mai đã có kiến nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội thu hồi 12 lô đất do chủ đầu tư chậm triển khai ở phường Hoàng Liệt để xây trường mầm non và trường tiểu học, trung học.

Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại các quận, huyện khác của Hà Nội. Đơn cử như Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) có 23 ô đất đất quy hoạch để xây dựng trường học nhưng vẫn bị bỏ không.

Ở quận Hà Đông, 4 nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư 22 dự án trường học trong các khu đô thị, gồm: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (Khu đô thị Geleximco - PV), Khu đô thị mới Phú Lương, Khu đô thị mới Dương Nội, Khu đô thị mới Văn Khê nhưng việc đầu tư xây dựng trường học chưa theo kịp tiến độ xây dựng công trình nhà ở, chưa đáp ứng được nhu cầu về trường học trên địa bàn…