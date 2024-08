Vì sao Hội chợ triển lãm tại Long An buộc tạm dừng sau 2 ngày hoạt động? 05/08/2024 19:37

Ngày 16-7, Sở Công thương Long An xác nhận cho Công ty TNHH tập đoàn Châu Anh Phát tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền thanh huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thời gian hội chợ là từ ngày 27-7 đến 4-8-2024, quy mô hội chợ từ 100 đến 150 gian hàng.

Tuy nhiên, sau 2 ngày tổ chức hội chợ, từ báo cáo và đề xuất của địa phương, Sở Công Thương tỉnh Long An đã buộc phải tạm dừng hội chợ do không đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường và các vấn đề khác.

Buộc dừng hội chợ, phối hợp cơ quan chức năng xử lý

Chiều ngày 3-8, bà Châu Thị Lệ - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, Sở đã cho tạm dừng hoạt động hội chợ triển lãm và Công an huyện đang tiến hành đang lập hồ sơ phối hợp các ngành xử lý đúng qui định.

Văn bản của Sở Công Thương về việc dừng hội chợ triển lãm tại Bến Lức

Trong văn bản buộc tạm dừng nêu, công văn của UBND huyện Bến Lức nêu lý do là Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát tổ chức Hội chợ không đúng nội dung được xác nhận của Sở Công Thương, không đảm bảo các điều kiện về Phòng cháy, chữa cháy, không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự và an toàn giao thông, các gian hàng phục vụ ẩm thực ăn uống không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều gian hàng buôn bán hàng hóa không đảm bảo theo quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ.

Sở Công Thương đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát dừng ngay việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bắt đầu từ 17 giờ 00 phút, ngày 30-7, đồng thời Sở Công thương cũng đã yêu cầu Công ty TNHH tập đoàn Châu Anh Phát có báo cáo giải trình.

Tổn thất trên 3 tỷ đồng khi buộc tạm dừng hội chợ

Theo ông Văn Viết Đính – Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Châu Anh Phát, sự cố diễn ra các hoạt động tại hội chợ bị mắc các lỗi ngoài ý muốn của đơn vị, lỗi lấn chiếm lòng lề đường.

Không gian hoạt động xung quanh trước cổng Hội chợ triển lãm. Ảnh: HD



Về vệ sinh môi trường, phía công ty cũng đã làm tất cả giấy tờ pháp lý đúng quy trình về điện, nước, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường với kinh phí 270 triệu đồng.

Về an ninh trật tự trước khi hội chợ triển lãm, phía công ty có ra UBND thị trấn Bến Lức làm thủ tục và cần sự hỗ trợ về an ninh trật tự với kinh phí 15 triệu đồng, phía công ty đã nộp đủ tiền.

Hội chợ triễn lãm tại huyện Bến Lức đã bị buộc tạm dừng. Ảnh: HD

“Tới lúc diễn ra thì hội chợ diễn ra thì ngoài ý muốn, lượng khách đến đông nên cũng không lường trước được các vấn đề phát sinh"- ông Đính nói.

Ông Đính cũng nêu quan điểm là trước khi dừng hội chợ thì cần thông báo cho công ty khắc phục những vấn đề vi phạm rồi hoạt động trở lại chứ không nghĩ buộc dừng luôn.

"Vào chiều tối hội chợ diễn ra thì lực lượng an ninh tới buộc phải dừng. Còn về vấn đề hàng hóa không xuất được hóa đơn, lúc đó đã 16 giờ, lực lượng chức năng vào kiểm tra 105 gian hàng thì có 9 gian hàng bị lỗi và họ xin ngày hôm sau cung cấp chứng từ nhưng không được chấp nhận... việc buộc dừng hội chợ gây tổn thất cho công ty hơn 3,2 tỷ đồng”, ông Đính nói.

Hội chợ triển lãm diễn ra được 2 ngày đã bị tạm dừng. Ảnh: HD

Một hội chợ triển lãm quy mô gần 150 gian hàng ngay trung tâm huyện giáp ranh TP.HCM vừa khai trương đã phải tạm dừng khiến nhiều người dân ở khu vực tiếc nuối.