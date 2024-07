Long An: Buộc tạm dừng Hội chợ triển lãm vì chưa đảm bảo an ninh trật tự 31/07/2024 12:10

(PLO)- Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024 bị buộc tạm dừng do không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường.

Sáng ngày 31-7, thông tin từ UBND huyện Bến Lức, cho biết Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ký văn bản dừng hoạt động Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024.

Không gian hoạt động xung quanh trước cổng Hội chợ triển lãm. Ảnh: HD

Văn bản nêu rõ: Qua xem xét báo cáo ngày 30-7 của Công an huyện Bến Lức về vi phạm hoạt động của "Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024" diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, UBND huyện Bến Lức có ý dừng việc tổ chức Hội chợ triển lãm này.

Thời gian dừng từ 17 giờ ngày 30-7 do Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát tổ chức Hội chợ không đúng nội dung được xác nhận tại văn bản số 2128/SCT-QLTM ngày 16-7-2024 của Sở Công thương tỉnh Long An về việc xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; không đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hội chợ triển lãm diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 4-8 đã bị tạm dừng. Ảnh: HD

Hội chợ triễn lãm diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 4-8 với sự tham gia của các ngôi sao ca múa nhạc đến từ TP.HCM và thưởng thức ẩm thực, trò chơi, cũng như các hoạt động thương mại tại các gian hàng...

Hoạt động buổi tối tại Hội chợ triển lãm. Ảnh: HD

Theo nguồn tin Plo, vào tối khuya ngày 27, rạng sáng 28-7, trước cổng hội chợ đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau gây mất an ninh trật tự, hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ.

