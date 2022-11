Vì sao lại có đám mây lạ ở núi Bà Đen?

(PLO)- Đám mây hình nón xuất hiện trên núi Bà Đen (Tây Ninh) được gọi là mây thấu kính, một hiện tượng tự nhiên rất hiếm gặp.

Sáng 24-11, trên mạng xã hội chia sẻ những bức hình chụp về đám mây với hình thù độc lạ bao quanh đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh). Nhiều người cho rằng đám mây này có hình thù lạ mắt, lần đầu thấy cảnh này.

Chia sẻ thông tin liên quan hình ảnh đám mây này, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận xét, theo như hình ảnh ghi nhận cho thấy đây là hình ảnh độc lạ, hiếm khi xảy ra.

Theo như hình ảnh, thì mây chỉ tồn tại trên đỉnh núi, trên bầu trời lúc này quang mây, cấu trúc khối mây chỉ gọn phủ lên phần đỉnh.

Đám mây hình thành trên đỉnh núi do mây được hình thành trong điều kiện khí tượng nhiệt độ không khí thấp, độ ẩm không khí cao, và có các hạt nhân ngưng kết. Khi độ ẩm không khí càng cao, nhiệt độ không khí càng thấp, mật độ hạt nhân ngưng kết càng nhiều thì trạng thái khí quyển càng nhanh đạt tới bão hòa hơi nước, mây sẽ dễ hình thành.

Hơn nữa trong điều kiện bình thường ở khí quyển tầng thấp, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, do đó có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chân núi với đỉnh núi.

Núi Bà Đen với độ cao 986m, nhiệt độ tại đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi khoảng 6-7 độ C. Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay tại thành phố Tây Ninh 24 độ C, độ ẩm không khí 94% thì trên đỉnh núi Bà Đen khoảng 17 độ C. Trong mấy ngày vừa qua, đêm qua và sáng sớm nay nhiều nơi thuộc khu vực Nam bộ có mưa, độ ẩm không khí cao, 95-97%, đây chính là điều kiện tốt để hình thành mây.

“Rất có thể trước đó đám mây có bề rộng rộng hơn, hình dạng khác hơn, càng về sau sau 6 giờ mặt trời sắp chiếu sáng, năng lượng bức xạ mặt trời tăng, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng, thì những đám mây ngoài rìa tan thành những mây khác được đẩy ra xa hoặc lên tầng cao (tạo thành mây tầng giữa). Dần dần, những biến đổi tự nhiên vô tình tạo thành hình dạng như chiếc nón đội lên đỉnh núi. Không khí có xu hướng chuyển động đi lên nhưng yếu, cũng tạo ra các phần tử hạt mây có hướng chuyển động đi lên, tạo nên các lớp trong cùng khối mây này (giống như những chiếc nón xếp chồng lên nhau”- đại diện đài khí tượng thuỳ văn khu vực Nam bộ chia sẻ.

Sau khoảng thời gian vài chục phút khi nhiệt độ không khí càng tăng lên thì đám mây này sẽ dần tan.

Trên trang FB cá nhân, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, giải thích: Đây là một loại mây hiếm gặp, được hình thành ở tầng đối lưu và cực kỳ đặc biệt. Chúng được tạo ra từ rìa của những tầng sóng không khí hoặc giữa các lớp gió với nhau. Điều đặc biệt của nó là dù gió mạnh cỡ vừa nó cũng không bị vỡ cấu trúc hoặc bị tan. Nó chỉ tan khi có đám mây khác lớn hơn xâm lấn đến hoặc hơi ẩm tại chỗ ngưng bốc hơi, ngưng cấp năng lượng cho nó.

Điều kiện để hình thành mây thấu kính là có một dòng không khí khô mà lạnh di chuyển theo phương ngang song song mặt đất đi vào một khu vực có dòng không khí nóng ẩm đang bốc hơi ổn định từ một quả núi hay đồi. Khi lớp không khí ẩm tại quả núi bị đẩy lên cao gặp khối không khí khô và lạnh đi vào từ gió ngang thì nó ngưng tụ lại thành những đĩa mây chồng lên nhau. Núi Bà Đen tròn như một giá thể để hai khối không khí tương tác và xoáy quanh nó tạo thành đĩa mây thấu kính.

NGUYỄN CHÂU