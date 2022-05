Vị thế của đồng tiền Việt đã khác so với trước đây

Trong báo cáo vừa phát hành, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt nhận định trong tuần qua chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh 1,72%, lên mức 102,96 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Dưới áp lực này, tỉ giá trung tâm tiếp tục tăng 17 đồng, từ mức 23.123 VND/USD lên 23.140 VND/USD. Tuy vậy, tỉ giá tại các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi, duy trì ở mức 22.968 đồng ăn 1 USD. VND bị mất giá tương đối so với USD, song mức độ mất giá của đồng Việt Nam ở mức thấp so với sự mất giá của đồng tiền các nước châu Á khác.

Công ty Chứng khoán SSI cũng nhận định áp lực về tỉ giá đã xuất hiện trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và nhu cầu USD trên thị trường tăng theo yếu tố mùa vụ. Tiền đồng đã giảm 0,3% trong tháng 4 và 0,6% so với đầu năm. Hiện tỉ giá USD/VND đang ở mức khoảng 23.000 đồng.

“Nhìn chung, tiền đồng vẫn được đánh giá là đồng tiền ổn định so với các đồng tiền khác trong khu vực” - SSI nhận định và cho rằng vị thế của VND đã tương đối khác so với giai đoạn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào năm 2018. Lý do dự trữ ngoại hối của Việt Nam tính đến cuối năm 2021 đã đạt 110 tỉ USD, nguồn cung USD ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài giải ngân, cán cân thương mại, kiều hối… giúp hỗ trợ đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, áp lực từ lạm phát là có nhưng Chính phủ có thể kiểm soát được lạm phát trong mục tiêu 4% nhờ việc kiểm soát mặt bằng giá các mặt hàng thuộc quản lý của Chính phủ (y tế, điện...). Trong khi đó, giá năng lượng sẽ được kiểm soát thông qua việc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu.