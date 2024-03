Ngày 27-2, chuyên trang theo dõi vũ khí Lost Armour (Nga) công bố một số video cho thấy quân Nga phá huỷ loạt vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, đài RT đưa tin.

Nhiều video quay từ trên không cho thấy máy bay không người lái (UAV) và pháo binh Nga nhắm mục tiêu vào khí tài quân sự của Ukraine, trong lúc quân Moscow tiếp tục tiến công ở vùng Donbass (miền đông Ukraine).

Video UAV Lancet của Nga nhắm mục tiêu pháo tự hành Archer. Nguồn: LOST ARMOUR

Video UAV giám sát của Nga phá huỷ pháo tự hành PzH 2000. Nguồn: LOST ARMOUR

Các đoạn video trên được ghi lại sau khi Nga giành được quyền kiểm soát TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) hồi 17-2.

Trong số các khí tài hạng nặng của Ukraine bị Nga phá huỷ có hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) do Na Uy sản xuất, pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất, và pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (còn gọi PzH 2000) do Đức sản xuất.

DƯƠNG KHANG