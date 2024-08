VIDEO: Nữ nghị sĩ Đức bị bắn sơn đỏ khi đang tranh cử 31/08/2024 08:57

Nữ nghị sĩ Quốc hội Đức (Bundestag) Sahra Wagenknecht đã bị một kẻ quá khích bắn sơn đỏ vào người khi tham gia một hoạt động tranh cử tại TP Erfurt (bang Thuringia, miền đông Đức), đài Euronews đưa tin.

Hãng thông tấn Đức dpa cho biết trong sự kiện tại Erfurt tối 29-8 (giờ địa phương), bà Wagenknecht bị chất lỏng bắn nhẹ vào người nhưng đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu.

Nữ nghị sĩ Sahra Wagenknecht bị bắn sơn trong sự kiện tranh cử tối 29-8. NGUỒN: RT

Bà Wagenknecht hồi đầu năm 2024 đã lập ra một đảng chính trị, lấy tên “Liên minh Sahra Wagenknecht – Lý trí và công lý” (BSW), và đang là đồng chủ tịch đảng này.

Ông Steffen Quasebarth, người phát ngôn BSW cho biết bà Wagenknecht bị dính vài vết sơn ở đầu, cổ và thân trên và đã trở lại bục phát biểu sau khi kẻ tấn công, một người đàn ông được cho là ngoài 50 tuổi, bị khống chế.

Ông Quasebarth cho biết thêm rằng dường như sơn được bắn ra từ một bơm kim tiêm y tế.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết hiện người đàn ông này đang bị điều tra về tội phá hoại tài sản. Mặc dù chưa rõ động cơ của của kẻ tấn công, các nhà chức trách tin rằng có thể là vì lý do chính trị.

Trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào cuối ngày thứ năm, bà Wagenknecht cho biết bà không bị thương, nhưng cảm thấy “sốc tận xương tủy”.

Tờ Die Welt dẫn lời ông Quasebarth và một thành viên khác trong BSW, cho biết kẻ tấn công đã hét lên điều gì đó bằng tiếng Ukraine hoặc tiếng Nga, có lẽ ám chỉ đến cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow.

Cuộc bầu cử tại bang Thuringia sẽ được tổ chức vào ngày 1-9. Theo một khảo sát hồi giữa tháng 8 do “Institute for New Social Answers” (tạm dịch: Viện Phản ứng xã hội mới) tiến hành, nữ nghị sĩ Wagenknecht đang dẫn dầu trong cuộc bầu cử thủ hiến bang này.

Bà Wagenknecht tự mô tả mình là “người bảo thủ cánh tả” với lập trường thiên tả về kinh tế, song có quan điểm cứng rắn với người nhập cư. Nữ nghị sĩ này đã nhiều lần chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.

Hồi tháng 6, bà Wagenknecht từng thẳng thắn chỉ trích quyết định của ông Scholz cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga là “điên rồ” và cảnh báo phương Tây “ngừng đùa với lửa”.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên nữ nghị sĩ này bị kẻ quá khích tấn công. Bà Wagenknecth hồi năm 2016 đã bị ném bánh vào người vì lập trường của bà về vấn đề nhập cư.