VIDEO: Ông Blinken chơi guitar tại quán bar ở Kiev 15/05/2024 10:25

Đài NBC News đăng tải video Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chơi guitar tại một quán bar trong tầng hầm ở Kiev (Ukraine) vào ngày 14-5.

Trước khi đánh đàn, ông Blinken nói: “Những người lính của các bạn, công dân của các bạn, đặc biệt là ở đông bắc, ở Kharkiv, đang đau khổ vô cùng. Nhưng họ cần biết, các bạn cần biết rằng Mỹ ở bên các bạn, rất nhiều người trên thế giới ở bên các bạn. Và họ đang chiến đấu không chỉ vì một Ukraine tự do mà còn vì thế giới tự do. Và thế giới tự do cũng ở bên các bạn".