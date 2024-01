Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí: Chống oan sai là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt

Ngày 2-1, VKSND TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và triển khai công tác năm 2024.

Không bị can nào bị truy tố oan

Theo báo cáo công tác năm 2023 của VKSND TP.HCM, tình hình tội phạm trên địa bàn TP tăng và diễn biến phức tạp so với cùng kỳ. Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 10.365 vụ/10.898 bị can (tăng 1.782 vụ, 3.259 bị can).

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ năm 2023 có nhiều thử thách, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính…, ngành kiểm sát đã thực hiện hiệu quả, một số nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu và vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Theo ông Nên, trong bối cảnh các vụ việc ngày càng tăng về số lượng, tính chất, hành vi, thủ đoạn; yêu cầu công việc, chỉ tiêu ngày càng cao trong khi lực lượng không tăng về con người, VKS phải bám chắc và hiệu quả, mạnh dạn xử lý các trường hợp sai phạm. Cần quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và sát cánh với lãnh đạo TP thực hiện Nghị quyết 98 để phát triển TP và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.068 vụ; tội phạm ma túy tăng 791 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng 48 vụ... Tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2022.

VKSND TP đã đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử sáu vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Cũng theo báo cáo, trong năm 2023, các đơn vị VKS đã kiểm sát, giải quyết 14.388 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%). Không có bị can nào bị VKS truy tố không đúng người, đúng tội.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái cho biết trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ kiểm sát viên bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực trong công tác kiểm sát thi hành án (THA), đặc biệt là việc THA có áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng… Tăng cường kiểm sát THA hành chính, nhất là với những chủ thể phải THA là UBND và chủ tịch UBND các cấp. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp…

Tập thể lãnh đạo VKSND TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: TRẦN LINH

Phải có những bản án thuyết phục

Trong khi đó, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí lưu ý VKSND TP.HCM cần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung theo yêu cầu của Đảng và trong chính đơn vị khi thừa hành chức năng, nhiệm vụ của Đảng, pháp luật giao. Cán bộ phải giữ mình trước khi làm tốt nhiệm vụ đối với xã hội.

Người đứng đầu ngành kiểm sát cũng đề nghị VKS hai cấp TP.HCM lưu ý chỉ thị liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành kiểm sát.

Theo ông Trí, TP.HCM là địa bàn trọng điểm, đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - văn hóa lớn; đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và tiêu biểu của sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Sau dịch COVID-19, TP đang phát huy truyền thống, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ trước, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn…, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ngành kiểm sát TP.HCM phải tự hào khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi có nhiều đóng góp cho đất nước. Tự hào phải đi đôi với trách nhiệm, chủ động vượt khó, tiến tới hành động chuyên nghiệp và có phương pháp đúng.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng giao trong năm 2024, VKSND TP.HCM cần tiếp tục giữ thành tích của năm 2023 và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, hạn chế.

Theo dự báo, tình hình kinh tế năm 2024 còn khó khăn, dẫn đến các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính, kinh doanh thương mại sẽ tăng, VKS cần tập trung, kiểm sát, phối hợp với tòa án để có những bản án thuyết phục.

Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh phải coi công tác chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xuyên suốt, đưa lên hàng đầu.

Ông Trí cũng đánh giá cao công tác mà VKSND TP đã thực hiện trong năm 2023 và đặc biệt là công tác cán bộ. Trong thời gian tới, VKSND TP phải đột phá, đào tạo nguồn lực mới cho ngành, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tiếp tục nhận cờ thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM.

VKSND TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, tặng hoa và bằng khen cho VKSND TP.HCM vì đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng 9 - VKSND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH Cạnh đó, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9) - VKSND TP.HCM. Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái đã trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho sáu tập thể có thành tích thi đua đứng đầu khối.

SONG MAI