Việt Nam đăng cai sự kiện công nghệ lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương

(PLO)-Ban tổ chức cho biết sự kiện nhằm góp phần nhỏ vào việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Quốc gia cũng như nâng tầm vị thế công nghệ Việt Nam.

Từ ngày 9 đến 10-9 tại ThiskyHall, TP Thủ Đức diễn ra Hội nghị và Triển lãm công nghệ Châu Á -Thái Bình Dương (APAC) 2023, quy tụ hơn 100 diễn giả quốc tế, hơn 50 quỹ đầu tư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ.

NEAR APAC 2023 với chủ đề “Tương lai không giới hạn”, nhằm quảng bá tiềm năng các công ty công nghệ Việt Nam, quảng bá nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo điều kiện cho các công ty, các cá nhân kết nối hợp tác với các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế. Đồng thời thu hút các nguồn lực quốc tế về hỗ trợ cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Web3 ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững hơn.

Ông Vũ Kiêm Văn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội truyền thông số Việt Nam cho biết, rất ấn tượng với quy mô, mục tiêu của NEAR APAC 2023 do ba đơn vị uy tín là GFI, VBI, Near foundation lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam.

Sự kiện có ý nghĩa với cộng đồng công nghệ, góp phần nâng tầm lĩnh vực công nghệ Việt Nam trên thị trường thế giới.

Theo ông Văn, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số cũng như kinh tế số khi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, blockchain…được ứng dụng trong mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.

Thời gian qua blockchain đã được thừa nhận là xu hướng đột phá có khả năng áp dụng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực như tài chính ,y tế, sở hữu trí tuệ, logistics, nông nghiệp…Blockchain được xem là động lực của internet thế hệ tiếp theo được gọi là Web3.

“Nhiều tài năng công nghệ Việt Nam đã được khẳng định trong lĩnh vực này và ghi dấu ấn trên toàn cầu. Hiện Bộ TT&TT đang chủ trì xây dựng chiến lược phát triển blockchain quốc gia để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới” - ông Văn nói.

Ông Phạm Văn Hưởng, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư GFI cho biết, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain. Đơn cử Việt Nam có hơn một triệu lập trình viên và là tốp 5 quốc gia về gia công phần mềm…

“Nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain có thể gọi đầu tư từ vài chục triệu USD, thậm chí là tỉ USD. Việt Nam cũng có một số công ty đã kêu gọi thành công vốn đầu tư với con số cả trăm triệu USD” - ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, nhằm góp phần nhỏ vào thực hiện chiến lược chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Quốc gia cũng như nâng tầm vị thế công nghệ Việt Nam, đây là lần đầu tiên ban tổ chức mang NEAR APAC đăng cai chính thức tại Việt Nam.

Với vị thế mới, lập trình viên Việt Nam đàm phán mức lương tối ưu hơn, startup dễ dàng kết nối với quỹ đầu tư với mức định giá cao hơn hiện nay.

“Ví dụ cùng một dự án khởi nghiệp, một ý tưởng... các startup Việt Nam chỉ được định giá 1/5, 1/10 so với các startup ở Singapore, Hàn Quốc, Châu Âu. Đây là khao khát chúng tôi muốn cải thiện. ” - ông Hưởng nói.

NEAR APAC 2023 có nhiều hoạt động như ngày hội tuyển dụng việc làm với hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, triển lãm các công nghệ High-Tech,… Các chuyên gia đầu ngành, các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế sẽ phân tích về xu hướng công nghệ, những giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp nâng cao hiệu suất kinh doanh khi ứng dụng công nghệ. Những chia sẻ về kỹ năng lập trình, gọi vốn, khởi nghiệp đến từ các công ty Kỳ lân trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình pitching 1:1 dành cho các Start-up Việt với hơn 50 quỹ đầu tư quốc tế

TÚ UYÊN