VinFast quay trở lại cuộc đua doanh số trên thị trường ô tô

(PLO)- Tổng kết tháng 11, các mẫu xe điện của VinFast cũng đã bắt đầu hiện diện trên thị trường với số lượng ngày càng tăng.

Ngày 13-12, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố đã bàn giao cho khách hàng 594 xe VF e34 và VF 8 trong tháng 11, sau khi đã tháo gỡ khó khăn về nguồn cung linh kiện từ cuối tháng 11.

Cụ thể, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 182 xe VF e34 và 412 xe VF 8 trong tháng 11. Dự kiến từ tháng 12, VinFast sẽ bàn giao số lượng lớn hàng nghìn xe VF e34 và VF 8 cho các khách hàng đặt trước khi chuỗi cung ứng đã ổn định và việc sản xuất không còn bị gián đoạn.

Bên cạnh 2 mẫu xe VF e34 và VF 8, VinFast cũng đang lên kế hoạch bàn giao những chiếc VF 9 đầu tiên cho khách hàng vào đầu quý I-2023.

Ngày 10-12 vừa qua, VinFast đã chính thức nhận đặt hàng mẫu xe VF 5 Plus, với kết quả hết sức ấn tượng. Chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng VF 5 Plus, trong đó có 2.628 đơn đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ lấy xe (mức cọc 20 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, không được phép hoàn/huỷ) và 665 đơn đặt cọc tiêu chuẩn (mức cọc 10 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, hoàn/huỷ nếu không lấy xe). Dự kiến những chiếc xe VF 5 Plus đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 4-2023.

Trước đó, TC Group cũng thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 11, với tổng doanh số ô tô bán ra đạt 7.543 chiếc. Trong đó, lượng ô tô gồm 749 xe thương mại và 6.794 xe con. So với tháng trước, kết quả này giảm khoảng 7,7%.

Hyundai Accent trở thành mẫu ô tô ăn khách nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong tháng 11 với 2.097 chiếc bán ra, nhiều hơn tháng trước 192 chiếc. Luỹ kế từ đầu năm, Accent đạt doanh số 19.716 chiếc, cao nhất dải sản phẩm Hyundai tại Việt Nam.

Hyundai Creta ở vị trí thứ 2 với doanh số 1.237 chiếc, giảm 37,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn đủ giúp mẫu SUV hạng B đạt doanh số cộng dồn hơn 10.000 chiếc kể từ khi ra mắt Việt Nam.

Một sự tăng trưởng đáng chú ý đó là mẫu Hyundai Elantra với doanh số đạt 494 xe, tăng 12,7% so với tháng trước. Trong khi đó, bộ đôi Tucson và SantaFe duy trì lượng xe bán ra ổn định, lần lượt đạt 828 và 885 chiếc.

Ra mắt cuối tháng 10 và giao xe từ đầu tháng 11, tân bình nhóm MPV Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 522 chiếc trong lần đầu công bố số liệu bán hàng.

Tính đến hết tháng 11, doanh số cộng dồn năm 2022 của các mẫu xe thương mại mang thương hiệu Hyundai đạt 11.079 chiếc.

VinFast bất ngờ dừng chương trình đổi ô tô cũ lấy xe mới từ hôm nay (PLO)- Ngày 12 - 12, VinFast công bố dừng chương trình Đổi cũ lấy mới - Smart Solution từ ngày hôm nay để chuyển sang các chương trình ưu đãi khách hàng thông qua chính sách thành viên Cộng đồng VinFast toàn cầu.

THY NHUNG