Vĩnh Long: Kiến nghị dừng khai thác cát từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao

(PLO)- Sở NN&PTNT Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo dừng các hoạt động khai thác cát tại những vị trí từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao và đánh giá lại quy hoạch khai thác cát trên toàn bộ sông Tiền qua tỉnh.

Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo kết quả Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bóng) tỉnh và kiến UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm xử lý khắc phục sạt lở.

Theo đó, trước đó thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Thuỷ lợi (Sở NN&PTNN) đã ký hợp đồng với Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam tiến hành thực hiện dự án. Qua thu thập tài liệu và điều tra thực địa; khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; xây dựng bộ mô hình để đánh giá chế độ thủy động lực; phân tích diễn biến hình thái lòng sông Cổ Chiên, đơn vị tư vấn đã xác định được nguyên nhân chính và các nhân tố ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực tổ 9, tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

Cụ thể có 4 nguyên nhân gây thay đổi địa hình lòng sông gồm: tác động của con người làm biến đổi lòng dẫn mạnh nhất; Dòng chảy lũ, triều có ảnh hưởng nhưng thời gian tác động dài; giảm bùn cát từ thượng nguồn (biến đổi dài theo thời gian) và tác động của sóng gió, sóng tàu thuyền (nhỏ) làm sạt lở mặt.

Nguyên nhân gây sạt lở sông là do tác động của con người làm hạ thấp lòng dẫn; dòng chảy lũ, triều và suy giảm bùn cát từ thượng nguồn và tác động của sóng gió, sóng tàu thuyền.

Từ đó Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo dừng các hoạt động khai thác cát tại những vị trí từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao. Đồng thời đánh giá lại quy hoạch khai thác cát trên toàn bộ sông Tiền qua tỉnh Vĩnh Long. Thường xuyên đo đạc theo dõi, đánh giá tổng thể hệ thống lòng dẫn sông Tiền và ổn định bờ sông khu vực này.

Bên cạnh đó UBND tỉnh chỉ đạo quản lý các hoạt động xây dựng của người dân dọc theo bờ sông, nghiêm cấm việc gia tải, chất tải sát bờ sông do bờ sông đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao đặc biệt là phạm vi thượng và hạ lưu khu vực sạt lở phía xã Hòa Ninh, xã An Bình thuộc cù lao An Bình. Xây dựng hành lang dự báo sạt lở dọc theo bờ sông Tiền.

Đối với các công trình bảo vệ bờ phía Phường 1, TP Vĩnh Long trước mắt cần sửa chữa phần trên bờ (tại vị trí đã xảy ra sụt lún) để tránh làm mất ổn định tổng thể, về lâu dài cần xử lý phần dưới nước (thả rọ đá tạo mái m=3), cần nghiêm cấm các hoạt động làm gia tải lên khu vực kè đã xảy ra sụt lún.

Còn các hoạt động giao thông ven sông (xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường ven sông) cần phối hợp, trong tính toán ổn định cần xét đến ổn định bờ kè khu vực Phường 1, Phường 5, TP Vĩnh Long và có giải pháp bảo vệ phù hợp.

