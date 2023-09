VKS đề nghị bác kháng cáo xin hưởng án treo của Trang Nemo

(PLO)- Tại tòa, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm đối với vụ án Trang Nemo gây rối trật tự công cộng và đề nghị bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

Ngày 8-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Phiên xét xử phúc thẩm được mở do các bị cáo Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án chị Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét bị cáo Trang và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Tại phần làm thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang vắng mặt. Bị cáo Trang trình bày, do công việc nên luật sư không đến tham dự phiên tòa.

HĐXX cho biết, trường hợp luật sư vắng mặt không lí do là trì hoãn phiên xét xử và không thuộc trường hợp bất khả kháng. HĐXX vẫn tiếp tục xét xử, các bị cáo sẽ tự bào chữa.

Tại phần xét hỏi, sau khi chủ tọa công bố bản án sơ thẩm, bị cáo Trang trình bày kháng cáo xin hưởng án treo vì mức án 9 tháng tù giam là quá nặng.

"Bị cáo có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người; bác của bị cáo là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng… Việc đứng đây đã là bài học cho bị cáo" - bị cáo Trang trình bày.

Đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm luận tội, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an ninh xã hội. Căn cứ văn bản của UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì vụ gây rối ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự; khi vụ việc xảy ra người dân lấy điện thoại ghi hình khiến vụ việc lan truyền rất nhanh…

Theo đại diện VKS, chính từ sự việc của bị cáo gây rối trật tự công cộng đã khiến dư luận ấn tượng xấu đến địa phương; đặc biệt là địa bàn quận 1 có nhiều du khách đến tham quan nên cần xử lí nghiêm.. Từ đó, không có căn cứ cho các bị cáo hưởng án treo hay phạt tiền.

Theo VKS, tòa sơ thẩm đã tuyên thoả đáng và phù hợp tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết mới.

Xét nội dung kháng cáo của chị Phạm Thị Lệ khanh (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), VKS xét thấy, căn cứ tài liệu chứng cứ, hồ sơ trong vụ án. Nội dung kháng cáo đã được cơ quan tố tụng quận 1 làm rõ. Đối với việc chị Khanh bị gây thương tích 3%, thương tích này chưa xác định được do ai gây ra, bên trong hay ngoài cửa hàng… nên hành vi trên không cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Theo VKS, TAND quận 1 đã xét xử đúng người đúng tội. Vì vậy, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và người liên quan, giữ y án sơ thẩm.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 6-2023, TAND quận 1 tuyên phạt bị cáo Trang, Quy, Khương cùng mức án chín tháng tù và Nam một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX từng trả hồ sơ điều tra bổ sung đối để làm rõ các thương tích của chị Phạm Lệ Khanh nhưng VKSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn việc xét xử nên HĐXX không xem xét vấn đề này.

Liên quan vụ án, ngày 18-1-2023, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết. Chiều 16-1-2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì hai bên xảy ra cự cãi và xô xát. Đến khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục đánh nhau.

SONG MAI