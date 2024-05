VKS tỉnh An Giang, Long An công khai xin lỗi công dân bị bắt oan 34 năm trước

Sáng 28-5, tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, VKSND tỉnh An Giang phối hợp với VKSND tỉnh Long An tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ông Sơn là người 2 lần bị khởi tố, bắt giam vào 34 năm trước.

Tại buổi xin lỗi, ông Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang và ông Phạm Văn Hiệp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An đã đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng hai tỉnh gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Lâm Hồng Sơn cùng gia đình.

“Mong rằng những lời xin lỗi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mà ông Sơn và gia đình đã gánh chịu thời gian qua. Mong ông Sơn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sớm vượt qua khó khăn và tin tưởng vào công lý", đại diện VKSND hai tỉnh An Giang và Long An phát biểu.

Đồng thời thông qua vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng hai tỉnh An Giang và Long An cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết thận trọng; nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa trong công tác điều tra, truy tố đối với các vụ án hình sự trong thời gian tới, để không xảy ra vụ việc tương tự.

Được xin lỗi công khai sau 34 năm bị oan, ông Lâm Hồng Sơn bày tỏ vui mừng và chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng hai tỉnh An Giang và Long An.

“Tôi chân thành cảm ơn VKSND tỉnh An Giang, Long An và UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, đã phối hợp tổ chức buổi công khai xin lỗi tôi và cải chính về vụ án oan sai mà tôi là nạn nhân từ 34 năm trước.

Qua lắng nghe nội dung văn bản xin lỗi và cải chính mà đại diện hai VKS trình bày, tôi chấp nhận lời xin lỗi và nội dung cải chính. Tôi nhận thức sâu sắc rằng để có được buổi công khai xin lỗi và cải chính hôm nay không chỉ là nỗ lực của người bị oan mà còn là nổ lực và thiện chí từ VKS hai tỉnh; không chỉ để phục hồi danh dự cho tôi mà còn là việc làm cần thiết để khắc phục những sai lầm trong quá khứ; không phải chỉ của VKS mà trước tiên là của công an 2 tỉnh. Thật sự hôm nay là ngày vui lớn của gia đình tôi"- ông Sơn nói và cho biết luôn tin tưởng vào pháp luật.

Nhân đây, ông Sơn đề nghị VKSND hai tỉnh sớm giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại, trước mắt giải quyết khoản tạm ứng bồi thường theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ông Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến tại buổi xin lỗi hôm nay.

"Chúng tôi xin ghi nhớ và sẽ thận trọng trong hoạt động điều tra. VKSND tỉnh An Giang và Long An sẽ phối hợp giải quyết bồi thường cho ông Sơn theo đúng quy định pháp luật", ông Dũng nói.

Nội dung vụ án

Ngày 02-3-1988, ông Lâm Hồng Sơn hợp tác với Ban chỉ huy Cảnh sát nhân dân - Công an tỉnh An Giang do ông Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc công an tỉnh phụ trách ký hợp đồng kinh tế hợp tác sản xuất thức ăn gia súc.

Quá trình hoạt động, Công an tỉnh thành lập công ty liên doanh Ancresdo do ông Sơn là giám đốc. Để có thêm vốn, ông Sơn đề xuất đến Công ty Kinh doanh tổng hợp huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vay 200.000.000 đồng, được ông Thông đồng ý. Sau đó, ông Sơn trực tiếp qua Thái Lan bán sắt và mua hàng hóa..

Trong thời gian ông Sơn ở Thái Lan, ông Bùi Văn Nên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Ancresdo, khi tàu chở hàng về, ông Nên tự ý bán tất cả hàng hóa mua từ Thái Lan về mà không trả nợ với Công ty Thủ Thừa. Phía công ty Thủ Thừa phát công văn đòi nợ thì ông Nên và ông Thông xác nhận ông Sơn mạo nhận danh nghĩa công ty để vay tiền sử dụng riêng cá nhân.

Ngày 16-1-1990, Cơ quan Điều tra, Cảnh sát nhân dân tỉnh Long An (nay là Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Long An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lâm Hồng Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Ngày 16-5-1990, CQĐT, Cảnh sát nhân dân tỉnh Long An ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn.

Ngày 14-12-1990, Phòng CSĐT, Công an tỉnh An Giang (nay là Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang) ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Hồng Sơn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 13-11-1991, VKSND tỉnh An Giang trả tự do đối với ông Lâm Hồng Sơn. Đến ngày 19-11-1991, VKSND tỉnh An Giang ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, với lý do bị can không chiếm đoạt, đây là quan hệ dân sự, nợ thuế chưa đến mức truy tố.