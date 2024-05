Hơn nửa đời người bị oan mới được công khai xin lỗi 27/05/2024 19:48

(PLO)- Sau hơn nửa đời người làm đơn thư gửi các cấp để yêu cầu một lời xin lỗi, ngày mai 28-5, ông Lâm Hồng Sơn mới được VKSND tỉnh Long An và An Giang tổ chức xin lỗi.

Ngày mai (28-5), ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) sẽ được VKSND tỉnh An Giang và Long An tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự. Ông Sơn đã hai lần bị bắt oan.

Ngày mai, 28-5, ông Lâm Hồng Sơn sẽ được VKSND tỉnh An Giang và Long An công khai xin lỗi. Ảnh: VP

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu vào khoảng tháng 4-1988, ông Lâm Hồng Sơn (khi đó 32 tuổi, Việt kiều Mỹ) hợp đồng với Ban chỉ huy Cảnh sát nhân dân tỉnh An Giang để mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban chỉ huy chịu trách nhiệm về mặt bằng và thủ tục pháp lý để thành lập xí nghiệp. Vốn, nguyên liệu, trang bị máy và tiêu thụ sản phẩm ông Sơn tự lo. Mỗi tháng ông Sơn phải nộp cho Ban chỉ huy 1,5 triệu đồng. Sau khi thành lập xí nghiệp, ông Sơn giữ chức vụ giám đốc.

2 lần bị bắt oan chỉ trong 1 năm

Đến tháng 1-1990, Công an tỉnh Long An có quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau 5 tháng điều tra, Công an đã trả tự do cho ông Sơn do không chứng minh được hành vi phạm tội. Sau đó, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Sơn.

Trong thời gian ông Sơn bị bắt giam oan, hàng hóa, nhà xưởng công ty bị tịch thu. Sau khi được trả tự do, ông Sơn đã kiện Công an tỉnh An Giang để đòi lại tài sản. Trong lúc đang khởi kiện thì bất ngờ ngày 14-12-1990, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang lại ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Sơn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Ông Sơn lại bị bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho rằng để tạo điều kiện cho Xí nghiệp hoạt động, Ban chỉ huy hỗ trợ vốn ban đầu là 2 triệu đồng. Tiếp đến tháng 6 và tháng 12-1988, ông Sơn nhận vay của Ban chỉ huy hai đợt là 5 lượng vàng 24K, với lãi suất 6%/tháng. Toàn bộ số tiền, vàng này ông Sơn sử dụng vào việc cải tạo nhà xưởng và làm vốn mua nguyên liệu sản xuất.

Trong thời gian hoạt động, ông Sơn đã nộp khoán và hoàn trả vốn, lãi cho Ban chỉ huy tổng cộng 21,605 triệu đồng. Quý đầu ông Sơn đóng tiền đúng quy định, nhưng các quý sau ông không nộp và còn nợ số tiền 13,5 triệu đồng, nợ vốn lãi vay 5 lượng 8 chỉ vàng và 13 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn cho rằng ông Sơn nợ vốn và lãi tiền vay của bộ phận Hậu cần Công an Châu Đốc hơn 6,1 triệu đồng và còn nợ của Công ty Ancredo 6 lượng 558 vàng.

Tổng cộng ông Sơn nợ các đơn vị 32,6 triệu đồng và 12 lượng 358 vàng 4K.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn cho rằng tháng 4-1989, ông Sơn nhận 13 xe du lịch, còn nợ thuế với Hải quan tỉnh An Giang hơn 36 triệu đồng chưa thanh toán và xác định ông Sơn trốn thuế.

Sau gần 1 năm điều tra, VKSND tỉnh An Giang xác định ông Sơn không có dấu hiệu chiếm đoạt, số nợ trên là quan hệ dân sự và số tiền nợ thuế chưa đủ căn cứ để xử lý ông Sơn về tội trốn thuế. Do đó ngày 19-11-1991, VKSND tỉnh An Giang đã ra quyết định đình chỉ chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn.

34 năm mới được công khai xin lỗi

Ông Sơn cho biết vì bị đẩy vào tù oan ức nên toàn bộ sự nghiệp của ông đã tiêu tan. Sau khi được trả tự do, ông Sơn phải bán tháo toàn bộ tài sản, trong đó có căn nhà số 172 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM với giá 600 lượng vàng để giải quyết công nợ.

Ngay sau khi được đình chỉ, ông Sơn đã yêu cầu VKSND tỉnh An Giang và Long An khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại vì đã khởi tố và bắt giam oan ông; đồng thời đăng nội dung cải chính, xin lỗi trên báo chí.

“Gần 35 năm tôi lâm cảnh khổ sở, tủi nhục đến nay cuối cùng cũng được VKSND An Giang và Long An tổ chức xin lỗi công khai. Đồng thời tôi cũng mong 2 đơn vị sớm giải quyết bồi thường oan và cho tôi tạm ứng tiền bồi thường” - ông Sơn bày tỏ.

Theo đó, ông Sơn yêu cầu VKSND tỉnh An Giang bồi thường tổng cộng hơn 31 tỉ đồng, VKSND tỉnh Long An bồi thường 2,7 tỉ đồng.