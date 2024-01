VKSND quận Tân Bình, TP.HCM: Chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng nhất

Chiều 12-1, VKSND quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: AN BÌNH

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua và những tồn tại trong năm 2023; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác kiểm sát.

Năm 2023, VKSND quận Tân Bình đã nỗ lực, quyết tâm, tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao và kế hoạch của VKSND TP.HCM cũng như các nghị quyết của Quận ủy Tân Bình. Qua đó đã đạt và vượt 120/122 chỉ tiêu của ngành. Các nhiệm vụ công tác đều có sự chuyển biến tích cực.

Trao bằng khen cho 4 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023. Ảnh: AN BÌNH

Trong năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã thụ lý mới 461 vụ, tăng 94 vụ so với cùng kỳ; Khởi tố mới 466 vụ/297 bị can, tăng 130 vụ/103 bị can so với cùng kỳ.

Tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng và chức vụ, tội phạm về kinh tế và môi trường, tội phạm xâm phạm sở hữu tăng so với cùng kỳ. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm về số vụ nhưng tăng số bị can so với cùng kỳ.

VKSND quận Tân Bình đã tiếp nhận 561 tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết 467 tin, đạt tỉ lệ giải quyết 83,24%; Ban hành 3 kiến nghị khởi tố và đã được chấp nhận.

Trong năm 2024, VKSND quận Tân Bình tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành kiểm sát. Trong công tác thực hành quyền công tố, xác định việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt và quan trọng hàng đầu.

Đối với công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự chú trọng, quan tâm bảo vệ quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án và nhất là quyền con người.

Ông Lê Hoàng Hà - Bí thư Quận ủy quận Tân Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AN BÌNH

Năm 2023: VKSND quận Tân Bình không làm oan, không bỏ lọt "Năm 2023, VKSND quận Tân Bình nổi bật là trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh, đảm bảo yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm" - Bí thư Quận uỷ Lê Hoàng Hà phát biểu.

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy Tân Bình, nhất trí và đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND quận Tân Bình.

“Năm 2024, nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát là tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các quan điểm tư tưởng và chỉ đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để xây dựng VKS thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Đảng và nhân dân” - Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà chỉ đạo.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Võ Quang Huy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: AN BÌNH

Phát biểu chỉ đạo, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Võ Quang Huy cho biết dự kiến năm 2024 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về tình hình kinh tế và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra, VKSND quận Tân Bình phải tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật và Nhà nước. Trong đó phải tham mưu tốt cho chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị phụ trách.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giúp đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nêu gương. Cán bộ, kiểm sát viên phải có năng lực, trình độ thực sự và kinh nghiệm để đảm bảo công tác, kịp thời phát hiện các vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị.

Viện trưởng VKSND quận Tân Bình Trần Nam Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AN BÌNH

Tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng VKSND quận Tân Bình Trần Nam Thắng cam kết năm 2024, tập thể VKSND quận Tân Bình sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu hơn nữa trong công tác để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ông Trần Nam Thắng thay mặt VKSND quận Tân Bình phát động phong trào thi đua yêu nước với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Vượt khó” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

VKSND quận 11: Một trong 7 đơn vị đạt đơn vị xuất sắc Chiều cùng ngày, VKSND quận 11 đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM) đánh giá cao sự cố gắng của tập thể VKSND quận 11. VKSND quận 11 là 1 trong 7 đơn vị đạt đơn vị xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung của VKSND TP. Hội đồng thi đua đánh giá VKSND quận 11 có các mặt công tác tích cực toàn diện. Ông Nguyễn Đức Thái cũng dành lời khen cho đơn vị khi dù chưa có viện trưởng nhưng kết quả đạt được rất tích cực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan UBND, Tòa án và Công an quận 11. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, ông Thái cũng lưu ý đối với VKSND quận 11 về tỉ lệ án trả điều tra bổ sung còn cao; cần xem xét, làm rõ nguyên nhân để chấn chỉnh. Cạnh đó, ông Thái nhấn mạnh một số nội dung cần quán triệt và thực hiện như: Tăng cường trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra, nên tham gia từ sớm, song hành với cơ quan điều tra; Trường hợp chưa đủ chứng cứ thì tuyệt đối không phê chuẩn, phải yêu cầu bổ sung, trong trường hợp bổ sung không được thì phải hủy các lệnh, quyết định tố tụng. Với những thành tích đạt được, tập thể VKSND quận 11 được viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục 2022-2023”; Giấy khen của viện trưởng VKSND TP.HCM khen thưởng tập thể VKSND quận 11 có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. TRẦN LINH

AN BÌNH