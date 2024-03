VKS tỉnh Khánh Hòa bồi thường 1,6 tỉ đồng cho người bị oan

Ngày 7-3, ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (quê phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận gia đình ông đã nhận hơn 1,6 tỉ đồng từ VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường oan cho cha của ông là Huỳnh Chiếm Phái (sinh năm 1931, mất năm 2015).

Ông Hoạnh là người đại diện cho nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường oan. Ông Hoạnh cũng là một trong những người đồng thừa kế của ông Phái được thụ hưởng số tiền bồi thường trên.

Anh em ông Huỳnh Chiếm Hoạnh tại phiên tòa phúc thẩm kiện, yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường oan. Ảnh: TÂM AN

Thông báo ngày 29-2 của VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng nêu sau khi nhận được kinh phí bồi thường do VKSND Tối cao cấp, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã chi trả bồi thường cho chín người thừa kế của ông Phái bằng cách chuyển vào tài khoản của ông Hoạnh.

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, ông Hoạnh yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, do hai bên thương lượng không thành nên ông Hoạnh khởi kiện ra tòa.

Tháng 3-2022, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc VKSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho những người đồng thừa kế của ông Phái hơn 1,6 tỉ đồng, gồm thiệt hại tinh thần và các chi phí khác.

Sau đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa kháng cáo, không đồng ý bồi thường số tiền trên. Trong khi đó, ông Hoạnh cũng kháng cáo yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 5-2022, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc VKSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho những người đồng thừa kế của ông Phái.

Sau đó, ông Hoạnh có đơn yêu cầu VKSND tỉnh thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tháng 5-2023, VKSND tỉnh Khánh Hòa có công văn kèm hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao thẩm định hồ sơ, cấp kinh phí để VKSND tỉnh Khánh Hòa chi trả tiền bồi thường thiệt hại theo quy định. Tuy nhiên, tháng 6-2023, VKSND Tối cao có công văn trả lời với nội dung chuyển lại hồ sơ để chờ kết quả giải quyết của VKSND Tối cao.

Cuối tháng 6-2023, VKSND tỉnh Khánh Hòa ra văn bản thông báo chưa thi hành bản án bồi thường oan đối với ông Phái.

Cách đây 43 năm, tối 18-10-1981, tại xã Ninh Giang (nay là phường Ninh Giang) xảy ra vụ chủ tịch UBND xã này bị bắn chết.

Hôm sau, Công an tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) bắt giam ông Huỳnh Chiếm Phái cùng ba người khác để điều tra tội giết người. Sau hơn 13 tháng bị tạm giam, đến ngày 2-2-1983, ông Phái được VKSND tỉnh này ra lệnh tạm tha với lý do “xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”.

Sau khi ông Phái liên tục kêu oan, tháng 12-2009, VKSND Khánh Hòa giao cho gia đình ông Phái bản sao quyết định đình chỉ điều tra do VKSND Phú Khánh ban hành ngày 25-9-1984. Quyết định nêu rõ: “Xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người”.

Mãi đến tháng 8-2019, VKSND tỉnh Khánh Hòa mới cải chính, xin lỗi công khai ông Phái khi ông này đã chết gần bốn năm.

