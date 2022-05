Vợ chồng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị bắt

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Lô Thị Loan (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân, trụ sở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng chồng là Châu Minh Sơn (sinh năm 1978), là người đại diện pháp luật của công ty này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân đã thỏa thuận đặt cọc mua 13 thửa đất tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với tổng diện tích hơn 64.000 m2 của một người dân.

Dù mới chỉ cọc tiền cho chủ đất nhưng công ty này đã vẽ dự án rồi bán một phần diện tích này cho hai doanh nghiệp. Phần còn lại Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa.

Sau đó, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân đã ký hợp đồng môi giới độc quyền cho Công ty Đất Việt bán đất nền tại Dự án Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền. Tuy nhiên, Công ty Đất Việt đã rao bán và nhận tiền đặt cọc 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cùng một lô đất công ty này còn bán cho nhiều người.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và hai doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa.

Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và hai doanh nghiệp vào khoảng hơn 140 tỉ đồng. Nhưng Công ty Đất Việt mới chỉ đưa cho Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân 129 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Công ty đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành.

+ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Giáp (sinh năm 1984) là Cổ đông Công ty Phước Điền (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra còn cấm khỏi nơi cư trú hai người khác có liên quan đến sai phạm tại công ty Phước Điền gồm: bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1968) và ông Ngô Thành Trung (sinh năm 1981).

Theo cơ quan điều tra, Giáp là Cổ đông Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng này, Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 5-11-2021 Đặng Văn Chuyền (sinh năm 1983) Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.