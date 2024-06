Vờ hỏi mua rồi giật lắc vàng của tiệm bỏ chạy 28/06/2024 20:35

Chiều tối ngày 28-6, thông tin từ Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Thanh Đức (17 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc, Long An) vì có hành vi cướp giật tại một tiệm vàng ở thị trấn Cần Đước.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-6, Đức chạy mô tô đến cửa hàng kinh doanh vàng thuộc khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước giả vờ hỏi mua vàng.

Chiếc lắc vàng nam thanh niên giả vờ hỏi mua rồi giật lắc vàng bỏ chạy. Ảnh: CA

Trong lúc xem vàng, Đức đã giật một chiếc lắc vàng 4,8 chỉ, sau đó chạy ra ngoài lên xe môtô dựng sẵn tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cần Đước đã huy động lực lượng khẩn trương sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhanh qua nhiều địa bàn.

Đến ngày 16 giờ ngày 27-6, Công an huyện Cần Đước đã phát hiện và tổ chức bắt giữ Đức đang ở Quận 1, TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật của mình, Công an đã thu hồi được tang vật.

Ông Đào Hữu Tấn - Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong bắt nhanh nghi phạm. Ảnh: CA

Ngày 28-6, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước – Đào Hữu Tấn đã quyết tặng Giấy khen đột xuất đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích trong bắt giữ nhanh kẻ cướp tại tiệm vàng.

“Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời của huyện đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, khích lệ cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”, ông Đào Hữu Tấn nói.