Vụ '1 phiên tòa có hai bản án với phán quyết khác nhau': TAND Tối cao yêu cầu báo cáo 26/07/2024 19:36

(PLO)- Sau khi PLO phản ánh vụ án dân sự có đến hai bản án với hai phán quyết khác nhau, do cùng một Thẩm phán xét xử, TAND Tối cao đã yêu cầu báo cáo.

Liên quan đến vụ việc ‘1 phiên tòa sơ thẩm có hai bản án với phán quyết khác nhau’ mà PLO đã đăng tải vào ngày 22-7, TAND Tối cao vừa có công văn gửi Chánh án TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ về vụ việc này.



TAND Tối cao yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương báo cáo về vụ việc ‘1 phiên tòa sơ thẩm có hai bản án với phán quyết khác nhau’. Ảnh: KHẢ DOANH

Công văn nêu rõ: "Vào các ngày 22-7 và 23-7 trên báo PLO có đăng bài viết với tiêu đề: "Bình Dương: 1 phiên tòa sơ thẩm có 2 bản án với phán quyết khác nhau", phản ánh về vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc và bị đơn là ông VHS (đã mất) do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

TAND Tối cao đề nghị đồng chí Chánh án TAND tỉnh Bình Dương chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu các cán bộ có liên quan giải trình, cung cấp các bản án, các tài liệu liên quan về vụ án mà báo chí đưa tin và báo cáo về TAND Tối cao trước ngày 10-8-2024 để phục vụ hoạt động giám sát Thẩm phán".

Trước đó, VKSND tỉnh Bình Dương đã có văn bản nhận định vụ án này có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng thời, yêu cầu Viện trưởng VKSND TP Thuận An kiểm tra, rà soát tất cả vụ việc do TAND TP Thuận An thụ lý, giải quyết được phân công cho Thẩm phán Toàn để xác định có thêm vụ việc nào có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp không. Tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc như thế nào? Đã chuyển thi hành án dân sự hay chưa? Kết quả thi hành án dân sự ra sao?