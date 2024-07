Vụ '1 phiên tòa có 2 bản án với phán quyết khác nhau': Có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp 22/07/2024 12:30

(PLO)- VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu rà soát các vụ việc do thẩm phán Nguyễn Từ Minh Toàn giải quyết tại giai đoạn sơ thẩm; kiểm sát viên có tham gia phiên tòa hay không...

Liên quan đến vụ việc ‘1 phiên tòa sơ thẩm có hai bản án với phán quyết khác nhau’ mà PLO vừa đăng tải, ông Nguyễn Phước Long, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương, đã ký văn bản yêu cầu Viện trưởng VKSND TP Thuận An làm rõ.

Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ xét xử vụ án dân sự “tranh chấp tài sản chung, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và kiện đòi tài sản”, giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc với bị đơn là ông VHS (đã mất), VKSND tỉnh Bình Dương nhận thấy việc giải quyết vụ án này có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

VKSND tỉnh Bình Dương nhận định vụ "1 phiên tòa sơ thẩm có hai bản án với phán quyết khác nhau’" có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Ảnh: KHẢ DOANH

Cụ thể: Hồ sơ có hai bản án gồm: Bản án số 14/2022/DS-ST ngày 29-9-2022 (BL Tòa án 1635-1643) và Bản án số 89/2022/DS-ST ngày 29-9-2022 (BL Tòa án 1644-1652), có cùng Hội đồng xét xử, thư ký... Trong đó, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Từ Minh Toàn (đã mất vào tháng 11-2023).

VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu Viện trưởng VKSND TP Thuận An kiểm tra, rà soát tất cả vụ việc do TAND TP Thuận An thụ lý, giải quyết được phân công cho Thẩm phán Toàn để xác định có thêm vụ việc nào có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp không. Tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc như thế nào? Đã chuyển thi hành án dân sự hay chưa? Kết quả thi hành án dân sự ra sao?

Bên cạnh đó, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu: Kiểm sát viên Phòng 9, Phòng 10 rà soát các vụ việc đang thụ lý, giải quyết phúc thẩm có Thẩm phán Toàn thụ lý, giải quyết tại giai đoạn sơ thẩm, phối hợp và yêu cầu Kiểm sát viên VKSND TP Thuận An kiểm tra, báo cáo có tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm hay không nhằm có căn cứ báo cáo, tham mưu giải quyết vụ, việc có căn cứ, đúng pháp luật.