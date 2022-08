Vụ '3 cán bộ tòa trong xe và vụ tai nạn giao thông hiếm gặp': Vẫn chưa khởi tố bị can

Ngày 17-8, trao đổi qua điện thoại với một điều tra viên thụ lý vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến các cán bộ TAND tỉnh Bến Tre mà PLO đã thông tin, vị này cho biết công tác điều tra vẫn đang tiến hành, thu thập các chứng cứ liên quan.

Khi PV hỏi về việc đã có quyết định khởi tố bị can và chuyển VKS đồng cấp phê chuẩn hay chưa, thì điều tra viên cho biết đang chờ thêm ý kiến từ cuộc họp liên ngành cấp tỉnh vì vụ việc phức tạp, liên quan đến cán bộ cấp tỉnh quản lý. Phía liên ngành của tỉnh đang nghiên cứu, xem xét hồ sơ để họp cho ý kiến.

Về vấn đề giám định lại tỷ lệ thương tật của bị hại theo yêu cầu của VKSND huyện Bình Đại và Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre, ông PKC - người bị bà HTMH kiến nghị khởi tố, phía Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại chờ sau khi có ý kiến liên ngành tỉnh về vụ án sẽ xúc tiến việc này.

Cuối giờ chiều 17-8, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết đã nhận công văn truyền đạt ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ liên quan đến đơn kiến nghị của bà H trong vụ TNGT liên quan cán bộ Toà án tỉnh.

Theo ông Dũng, vụ việc đang được chỉ đạo khẩn trương giải quyết, và vấn đề là đang chờ ý kiến liên ngành nội chính của tỉnh. Quan điểm là xử lý công tâm, khách quan.

Như PLO đã thông tin, trưa 19-1, tài xế TTC (54 tuổi, công chức TAND tỉnh Bến Tre) điều khiển ô tô 16 chỗ của cơ quan chở ông PKC (50 tuổi, Phó Chánh án TAND tỉnh này) cùng bà HTMH (38 tuổi, thẩm tra viên, Quyền Trưởng phòng của TAND tỉnh) đi dự hội nghị của TAND huyện Bình Đại, Bến Tre.

Hội nghị này diễn ra vào chiều cùng ngày. Sau hội nghị, mọi người ăn cơm thân mật và đến gần 20 giờ cùng ngày thì đoàn công tác của TAND tỉnh ra về.

Khoảng 20 giờ 10, xe của TAND tỉnh tông vào hàng rào bê tông nhà dân ven quốc lộ 57 đoạn thuộc ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre. Vụ TNGT khiến bà H bất tỉnh, kẹt trên xe, chân phải gãy hở nhiều chỗ, bàn chân phải bị dập nát, đa chấn thương… Tài xế C bị sưng má phải, xây xát nhiều nơi.

Công an huyện Bình Đại, Bến Tre đã trưng cầu giám định đối với tổn thương cơ thể của bà H và ngày 10-6, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bến Tre kết luận tỉ lệ thương tổn cơ thể là 62%.

Công an huyện Bình Đại ghi nhận kiểm tra nồng độ cồn có trong khí thở của tài xế C, kết quả đo qua máy là 0,463 mg/lít khí thở.

Xe công 16 chỗ của TAND tỉnh Bến Tre được xác định hư hỏng do tai nạn với kết luận định giá tài sản bị thiệt hại là hơn 300 triệu đồng.

Bà H đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố đối với ông C (Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre) và tài xế. Và ngày 8-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại đã khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ - Điều 260 BLHS nhưng chưa khởi tố bị can.

Khi xác minh, làm việc với những người có liên quan đến vụ TNGT, PV ghi nhận tường trình của bà H cho biết sở dĩ TNGT xảy ra là do ông phó chánh án đã cự nhau với tài xế rồi đánh vào mặt tài xế khi ông này đang điều khiển xe. Sau đó, tài xế buông tay lái, quay lại đánh phó chánh án nên xe lao vào hàng rào nhà dân ven đường.

Còn ông PKC khi được PV hỏi về diễn biến vụ việc, ông này thừa nhận ông có đánh nhẹ vào vùng mặt tài xế và sau đó tài xế quay lại đánh ông nên buông tay lái và xảy ra tai nạn. Ông PKC cũng cho biết dự hội nghị xong, lúc ăn cơm có uống rượu và say.

Còn tài xế TTC thừa nhận khi ăn cơm có uống rượu với 3 người là đồng nghiệp và thẩm phán của Toà án Bình Đại và nói Phó Chánh án PKC đã đánh thẳng vào mặt ông, sau khi bị đánh ông không biết gì, khi tỉnh dậy thì thấy túi khí bung ra, xe tông vào hàng rào nhà dân ven Quốc lộ 57…

Hiện ông PKC, Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre và ông TTC – công chức, tài xế của TAND tỉnh Bến Tre đã gửi đơn xin nghỉ việc. Các đơn xin nghỉ việc được gửi cho lãnh đạo TAND tỉnh Bến Tre vào giữa tuần trước và đang được xem xét giải quyết.