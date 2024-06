Vụ 3 người trong gia đình tử vong ở Thái Bình: Nghi can là con gái nạn nhân 04/06/2024 19:01

(PLO)- Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường ở Thái Bình là do người con gái gây ra (cũng là người đã bị phát hiện tử vong).

Chiều 4-6, thông tin chính thức từ công an tỉnh Thái Bình, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường ở xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình là do N.T.H (người con gái, cũng là người đã bị phát hiện tử vong trong vụ việc) gây ra, nguyên nhân từ mâu thuẫn gia đình.

Trước khi xảy ra sự việc, N.T.H đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố, mẹ.

Hiện trường vụ việc nơi ba người trong một gia đình ở Thái Bình được phát hiện tử vong bất thường, rất nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: CTV

Như PLO đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng nay, ngày 4-6, người thân phát hiện ông N.T.X (86 tuổi), trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư chết trong phòng ngủ, trên người có bốn vết thương.

Gia đình nghi ngờ ông X bị người thân giết hại, nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện sự việc, đến gia đình yêu cầu được xem xét tử thi.

Công an kiểm tra trên tử thi ông N.T.X có bốn vết thương. Tiến hành kiểm tra hiện trường, công an phát hiện thêm N.T.H (39 tuổi, con gái ông X) cũng đã tử vong tại sông thủy lợi trước cửa nhà.

Qua xác minh ban đầu, vào tối hôm qua, ngày 3-6, ông X ở cùng chị H và cháu H.M.H (5 tuổi) là con trai chị H. Thường ngày Ông X và chị H hay xảy ra mâu thuẫn.

Mở rộng kiểm tra, đến khoảng 12 giờ trưa nay, thi thể cháu H cũng được tìm thấy ở đoạn sông gần trước cửa nhà, nơi trước đó đã phát hiện thi thể người mẹ...