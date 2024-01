Ngày 29-1, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp Cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lần hai đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế (47 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Bị cáo liên tục kêu oan

Ngay từ phần xét hỏi, bị cáo Thế liên tục kêu oan, cho rằng bị bức cung, nhục hình.

Bị cáo cũng cho rằng, bị điều tra viên đánh đập ngay khi mới triệu tập đề điều tra. Do đó, ngày thực nghiệm hiện trường, bị cáo không tự đi lại được mà phải có người dìu.

Bị cáo Thế tại tòa. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trước khi tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án tù chung thân với bị cáo Thế về tội giết người.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, việc còn nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ. Do đó, chưa đủ cơ sở để buộc tội bị cáo Thế về tội giết người. Rằng đám dịch thu giữ ở hõm nách của nạn nhân H rất quan trọng, có thể làm thay đổi toàn bộ bản chất vụ án.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y đã thu giữ đám dịch này nhưng các tài liệu liên quan không thể hiện kết quả giám định đó là chất gì, đã giám định chưa.

Do đó, luật sư Bình đề nghị HĐXX triệu tập giám định viên pháp y liên quan để làm rõ các thắc mắc nêu trên.

Do đã hết thời gian làm việc chiều 29-1, nội dung tranh luận còn dài nên HĐXX cho tạm dừng phiên tòa để tiếp tục chuyển sang xét xử vào ngày mai.

Nhiều chứng cứ không thể khắc phục

Trước đó, trong quyết định giám đốc thẩm, HĐTP TAND Tối cao đã chỉ ra nhiều thiếu sót về thủ tục tố tụng liên quan vụ án nên đã tuyên hủy các bản án của cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết tội bị cáo Thế trước đó để điều tra, xét xử lại.

HĐTP TAND Tối cao khẳng định, trong biên bản khám nghiệm tử thi nạn nhân H, có phát hiện dịch ở hõm nách bên phải. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không trưng cầu giám định để xác định tình tiết này có liên quan vụ án hay không là thiếu sót. Dù vậy, vi phạm này không thể khắc phục được.

Bị cáo Thế tại thời điểm thực nghiệm hiện trường năm 2006. Ảnh: Hồ sơ vụ án

Khi tiến hành điều tra lại vụ án vào năm 2022, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an có kết luận bị cáo Thế không nhận tội giết cháu H.

Cũng theo Cơ quan CSĐT-Bộ Công an, lời khai của các nhân chứng không thay đổi. Tuy nhiên, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk không còn lưu giữ sổ trích cung và can phạm năm 2006, không xác định được nhân thân những người đã bị giam giữ cùng buồng giam với bị cáo Thế.

Ngoài ra, khi thực nghiệm hiện trường (năm 2006), cơ quan công an có ghi lại clip. Dù vậy, sau khi khai thác để tuyên truyền xong, băng ghi hình đã hỏng, mốc, không sử dụng được nên phải hủy.

Về việc bị cáo Thế khai bị bức cung, nhục hình, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an cho rằng vào ngày 12-4-2006, cán bộ quản giáo phát hiện trên người Thế có những vết bầm ở bả vai, lưng, đầu gối nên cho lập biên bản. Tuy nhiên, hiện không có cơ sở để xác minh, làm rõ vấn đề này.

Trước ngày 12-4-2006, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an khẳng định không có tài liệu chứng minh việc bị cáo Thế bị bức cung, đánh đập…

Cơ quan CSĐT nhận định vụ án giết người nêu trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra lại và toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ tài liệu, chứng cứ kết luận Tưởng Đăng Thế có hành vi giết cháu H vào ngày 18-1-2006.

Theo nội dung vụ án, chiều 18-1-2006, người thân phát hiện cháu TTKH (khi đó 13 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) nằm bất tỉnh trong vườn cà phê gần nhà với nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào 23 giờ tối 18-1-2006. Từ đơn thư tố giác của người dân, công an đã triệu tập Tưởng Đăng Thế để lấy lời khai và kết tội người này là hung thủ sát hại cháu H. Năm 2008, bị cáo Thế bị các cấp tòa xét xử, tuyên án chung thân về tội giết người. Sau đó, bị cáo kêu oan, kháng cáo. Năm 2020, TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên trả hồ sơ vì có nhiều vấn đề trong vụ án chưa được làm rõ. Năm 2022, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung vụ án, khẳng định đủ tài liệu, chứng cứ kết luận bị cáo Thế giết cháu H. Do đó, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị cáo Thế về tội giết người. Năm 2023, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm lần hai, tuyên án chung thân với bị cáo Thế.

TIẾN THOẠI