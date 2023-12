Vụ bé 2 tuổi mất tích 3 ngày: ‘Tôi phát hiện bé dưới hố sâu khoảng 2m’

Tối 2-12, rất đông người dân đã đến nhà anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền, ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, chúc mừng gia đình tìm thấy con sau 3 ngày thất lạc.

Bé Đoàn Phúc An được mẹ đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Người đông đến mức tắc nghẽn con đường trước nhà. Đáp lại thịnh tình ấy, gia đình anh Lực đã mổ heo, dựng rạp để tiếp đón...

Sau một buổi chiều theo dõi sức khỏe, tinh thần tại Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân, bé Đoàn Phúc An lúc này ngồi ngoan trong lòng mẹ. Chị Huyền vừa ôm con khư khư như sợ mất lần nữa, vừa nói lời cảm ơn với bà con xóm giềng, cùng cơ quan chức năng những ngày qua đã chia sẻ nỗi lo của gia đình. Chị cho biết sức khỏe bé An đã bình phục, nhưng lúc ngủ còn giật mình.

Dưới hố sâu- nơi phát hiện bé An.

Chị Nguyễn Thị Thủy, bà họ của bé An, là một trong những người phát hiện ra cháu đầu tiên. Chị kể, khoảng 8 giờ sáng nay, mình cùng hai chị gái của bố bé An tiếp tục rà soát lại khu đồi gần nhà. Đây là khu vực mà gia đình cùng bà con hàng xóm đã tìm đi tìm lại ba ngày qua.

Không hiểu sao đến lần này, vừa đi đến nơi thì chị Thủy văng vẳng nghe tiếng trẻ con khóc. "Tôi liền nói với mọi người là đi chậm lại, thì không nghe thấy gì nữa. Tôi gọi Gấu ơi, Gấu ơi - tên thường gọi ở nhà của cháu. Vừa gọi xong thì nghe tiếng trẻ con khóc òa, rồi tiếng gọi mẹ Huyền, mẹ Huyền".

Chị Thủy cùng mọi người chạy xúm lại thì phát hiện bé An dưới một hố sâu hơn 2m. "Tôi vội nhảy xuống bồng cháu vào lòng, nhưng mãi không trèo lên được. Hai người ở trên phải kéo mãi mới lên được, rồi gọi điện về báo tin...”.

Khoảnh khắc bé An được đưa từ núi về trao cho người thân. Ảnh: CTV.

Khu vực phát hiện bé An cách nhà 300m, nơi núi đồi nên ít người qua lại. Những ngày qua có mưa, nhưng rất may hố sâu nơi phát hiện bé An không có nước.

Theo lời kể lại, thời điểm mất tích, bé An có mặc quần. Nhưng khi được tìm thấy thì bé không còn mặc quần và chân có vết xước ngoài da. Qua 3 ngày trời mưa như vậy nhưng áo cháu lại khô ráo... Vậy nên dư luận địa phương đặt nhiều nghi vấn.

Về việc này, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng đề nghị người dân không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Như đã đưa tin, chiều 29-11, cả hai vợ chồng anh Lực bận đi làm nên đã gửi hai con cho bà nội trông. Khi thấy anh trai 8 tuổi đi ra cổng chơi, bé Đoàn Phúc An 2 tuổi cũng đi theo rồi mất tích. Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và Công an phường Quỳnh Xuân. Công an thị xã Hoàng Mai đã ra thông báo truy tìm người mất tích.

Trong đêm, bà con xóm giềng cùng người dân trong phường đã tỏa ra cùng công an và cơ quan chức năng tìm kiếm cháu An nhưng vẫn bặt vô âm tín. Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ đến tìm kiếm cháu An và trích xuất camera dọc đường để tìm kiếm. Ba ngày sau, bé An được tìm thấy nơi cách nhà không quá xa.

Đắc Lam