Liên quan vụ ngộ độcthực phẩm xảy ra tại một chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức khiến 1 cháu bé 6 tuổi tử vong và 9 cháu bé khác cấp cứu do ăn bánh su kem vào tiệc trung thu, ngày 3-10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Công an đã vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân tử vong.

Thông tin trên được bà Lan cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp ngày 3-10.

Khu trọ nơi ở của cháu bé tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm. Gia đình bé mang về 1 hộp bánh để qua đêm, không bảo quản trong tủ lanh. Ảnh: ĐC

Bà Lan cho hay, sự việc xảy ra vào tối 29-9. Tại chung cư nơi mẹ cháu bé 6 tuổi làm tạp vụ có tổ chức tiệc trung thu và bé có tham gia cùng.

“Có một đơn vị tài trợ bánh thuộc một thương hiệu lớn, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, bánh làm trong ngày không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi mang về ăn, chúng tôi có nghi ngờ có vấn đề trong bảo quản. Đây là bánh su kem, loại bánh cần bảo quản trong tủ lạnh”, bà Lan cho biết.

Tuy nhiên, từ lúc đem bánh về đến lúc đưa cho các cháu cũng khó có tủ lạnh đủ để bỏ hết số lượng. Chưa kể, gia đình nạn nhân có mang thêm 1 hộp mang về nhà, để qua đêm bên ngoài do nhà không có tủ lạnh.

Sau khi ăn bánh, tối hôm sau cháu bé khó chịu, rối loạn tiêu hóa. Chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tử vong. Sau đó, các cháu khác có ăn bánh cũng có dấu hiệu đau bụng.

Theo bà Lan, không loại trừ nguyên nhân cháu bé ngộ độc thực phẩm, điều này xác định khi khám nghiệm, điều tra. Ngoài ra, cũng không loại trừ nguyên nhân tử vong là do các bệnh lý nền khác. Tuy nhiên ngộ độc thực phẩm đóng vai trò, làm suy kiệt, yếu sức dẫn đến việc các bệnh lý nền lấn át gây tử vong.

Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, đề nghị hết sức lưu ý trong vấn đề ăn uống. Theo bà Lan, hiện các đội thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang kiểm tra ráo riết tại các trường hợp, các bếp ăn đông người để kiên quyết không xảy ra ngộ độc thực phẩm ở trường học, các bếp ăn đông người.

NGUYỄN YÊN