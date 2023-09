Ngày 27-9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, người thân đã đưa thi thể bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, ngụ xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước), người tự tử trong nhà tạm giữ về nhà để lo hậu sự.

Sau khi phát hiện bị can tự tử, cán bộ đã đưa nạn nhân đến bệnh viện và tử vong sau đó. Ảnh: TN

Theo thiếu tướng Dũng, sau khi khám nghiệm, xem xét và đánh giá cẩn thận, cơ quan pháp y đã có kết luận giám định nạn nhân tử vong do tự tử. Người thân đã đồng ý với kết luận này và đưa thi thể bị can về nhà vào chiều nay (27-9).

“Gia đình đã hợp tác với cơ quan công an, xác định nguyên nhân tử vong, đồng ý đưa thi thể người thân về lo hậu sự. Còn những vấn đề có liên quan thì cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ”, thiếu tướng Dũng nói.

Người nhà đưa thi thể bị can tự tử về lo hậu sự. Ảnh: TT

Như PLO thông tin, ngày 19-9, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) khởi tố, bắt tạm giam bị can Sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước, bị can Sự đã tự tử.

Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị cơ quan pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của Viện kiểm sát, người nhà và tổ chức giám định.

Liên quan vụ việc này, hai người bị giam giữ cùng phòng cũng đã xác nhận bị can tử tử bằng mùng bằng vải lưới.

THANH NHẬT