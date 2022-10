Vụ cảnh sát đánh người vi phạm: Xử lý không có vùng cấm

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định sẽ xử lý đến nơi đến chốn, không có vùng cấm, vi phạm đến mức độ nào sẽ xử lý đến mức độ đó.

Ngày 30-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ cảnh sát thị xã Vĩnh Châu đánh người vi phạm giao thông theo video được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Tước danh hiệu Công an nhân dân ba người

Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết tổ tuần tra ngày 25-9 (ngày xảy ra vụ việc) có năm cán bộ, chiến sĩ, trong đó có một phó đội trưởng Đội CSGT - trật tự làm tổ trưởng và bốn thành viên.

Sau khi đoạn video lan truyền và báo chí vào cuộc phản ánh, sáng 30-9, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã thi hành kỷ luật tổ tuần tra này.

Cụ thể, quyết định thi hành kỷ luật mức cao nhất đối với ba người có hành vi dùng tay chân, công cụ hỗ trợ đánh người vi phạm, đó là tước danh hiệu Công an nhân dân (CAND) đối với Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong.

Đối với người đi chung là Đại úy Trần Minh Đời, dù không có hành động gì nhưng không can ngăn đồng đội giữ bình tĩnh, để xảy ra sự việc cũng phải chịu trách nhiệm.

“Cán bộ này đáng ra phải giảm cấp hàm nhưng theo quy định, ai có công thì hưởng, ai có tội thì phạt. Đầu năm 2022, cán bộ này có bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh nên mức xử phạt là cảnh cáo” - Đại tá Sol lý giải.

Riêng Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, tổ trưởng tổ tuần tra, là người điều khiển xe tải đi phía sau cũng bị kỷ luật cách chức (xuống làm cán bộ) vì là lãnh đạo nhưng không quán xuyến được cấp dưới.

Chia sẻ thêm về vụ việc, Đại tá Sol cho hay đây là sự việc đáng tiếc, không ai muốn. Trong lúc nóng giận, các cán bộ, chiến sĩ đã vi phạm quy định, làm ảnh hưởng uy tín ngành công an.

Tuy nhiên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ theo Thông tư 99 về xử lý vi phạm ứng xử đối với CAND và theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà áp dụng thi hành kỷ luật các cán bộ, chiến sĩ.

“Ban giám đốc khẳng định với các cơ quan báo chí là sự việc này sẽ xử lý đến nơi đến chốn, không có vùng cấm. Khi vi phạm đến mức độ nào chúng tôi sẽ xử lý đến mức độ đó” - Đại tá Sol nói.

Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định thi hành kỷ luật mức cao nhất đối với ba người có hành vi dùng tay chân, công cụ hỗ trợ đánh người vi phạm, đó là tước danh hiệu CAND.

Không xử lý người phát tán video

Tại buổi họp báo, khi được hỏi “người phát tán video lên mạng xã hội có bị xử lý gì hay không?”, ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng, cho biết qua nghiên cứu của sở, căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 32 BLDS năm 2015, người dân phát tán để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc tố giác tội phạm nên không cần xin phép, không vi phạm trong trường hợp này.

PV tiếp tục đặt câu hỏi “vì sao em NHĐ đã vi phạm đến năm hành vi nhưng chỉ phạt gần 5 triệu đồng. Cạnh đó có thông tin rằng đã trả xe cho gia đình, trong khi đó chỉ cần một lỗi vi phạm đã có thể tạm giữ xe đến bảy ngày”.

Theo Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu, việc trả xe trước thời hạn trong vụ việc này là không sai, do cơ quan công an xem xét tạo điều kiện cho người vi phạm có xe đi lại.

Thượng tá Bộ cũng thông tin các lỗi vi phạm của em Đ là do trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 nên chỉ bị xử phạt 50% (phạt 4.975.000 đồng).

“Gia đình thông báo sức khỏe của hai em vẫn bình thường” Trả lời câu hỏi về việc hành vi của các chiến sĩ trong tổ tuần tra đã vi phạm quy tắc ứng xử của CAND hay vi phạm pháp luật hình sự, giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin đến thời điểm này chưa thực hiện quy trình xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hay không. “Muốn có những vấn đề này phải có thông tin tố giác tội phạm, mà có dấu hiệu tội phạm thì phải căn cứ vào các quy định của pháp luật như giám định thương tật của các em này đến mức độ nào, bao nhiêu phần trăm...” - giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giải thích. Cũng theo Đại tá Sol, sáng 30-9, đại diện Thị ủy thị xã Vĩnh Châu cùng công an thị xã đã đến tiếp xúc với gia đình và yêu cầu người thân đưa hai em đến BV 121 ở TP Cần Thơ để kiểm tra sức khỏe. “Gia đình thông báo với địa phương là sức khỏe của hai em vẫn bình thường” - giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nói. Chia sẻ thêm tại buổi họp báo, giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay thời gian qua tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp và lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngày 25-9 đã làm cho mọi cố gắng của lực lượng gần như “bỏ sông bỏ biển”.

CHÂU ANH